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Bild: Outcome | Foto: Apple TV

Was läuft heute? | Outcome

Dark Comedy mit Starbesetzung

In der Dark Comedy „Outcome“ spielt Keanu Reeves den erfolgreichen Schauspieler Reef Hawk. Seine Karriere steht auf der Kippe, nachdem ein Erpressungsvideo von ihm auftaucht.

Outcome

„Outcome“ ist eine Dark Comedy von und mit Jonah Hill. Er steht in dem Film vor der Kamera, aber hat auch das Drehbuch geschrieben und führte Regie. Die Hauptrolle spielt allerdings Keanu Reeves. Er verkörpert den erfolgreichen Hollywood-Star Reef Hawk, der eigentlich ein makelloses Image hat. Doch dann taucht ein mysteriöses Video auf, das droht seine Karriere zu zerstören. Sofort schmiedet er einen Plan mit seinem Anwalt Ira, um das schlimmste zu verhindern.

Reef Hawk will sich auf eine Reise begeben und den Mann ausfindig machen, der ihn mit dem Video erpresst. Die Suche nach dem Erpresser wird für ihn aber viel mehr als nur eine Reise. Denn sie führt ihn nicht nur zu alten Bekanntschaften und konfrontiert ihn mit Fehlern der Vergangenheit, sie zwingt ihn auch dazu Wiedergutmachung bei allen zu leisten, denen er Unrecht getan hat.

Eine Metapher für Social Media

Auf der Reise stehen Reef seine Freunde aus Kindertagen bei Seite. Das ist zum einen Kyle, die von Cameron Diaz gespielt wird und Xander, der von Matt Bomer verkörpert wird. Neben den beiden gibt es dann auch noch seinen Krisenanwalt Ira, der von Jonah Hill gespielt wird.

„Outcome“ ist das dritte Regieprojekt von Jonah Hill. Davor hat er schon den Coming-of-Age-Film „Mid90s“ und den Dokumentarfilm „Stutz“ gedreht.  Jonah Hill sieht in dem Film eine Metapher zu dem, was wir in den sozialen Medien erleben: Wir sind davon besessen zu wissen, was Menschen, die wir nicht kennen, über uns denken.

„Outcome“ könnt ihr jetzt bei Apple TV schauen.

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