Hallo zusammen, es ist Samstag, der 11. April. Heute haben wir einen neuen Film für euch mit dabei, und der hat eine ziemlich krasse Starbesetzung: Keanu Reeves, Cameron Diaz, Martin Scorsese und Jonah Hill in einer Rolle, in der er kaum wiederzuerkennen ist.

Keanu Reeves spielt in der Dark Comedy „Outcome“ den gefeierten Hollywood-Star Reeve Hawke. Eigentlich hat er ein makelloses Image, aber das könnte bald einen Schaden bekommen, denn auf einmal taucht ein mysteriöses Video auf, das droht, seine Karriere zu zerstören.

„Der Tag, an dem ich auf die Straße ging, hatte ich gewusst, dass ich es wollte.“ Bobby Ira hier. Wir haben ein großes Problem. Es gibt ein Video. Was sieht man da? Ich habe keine Ahnung. Ich muss wissen, wer genau dich hasst. Du musst sie um Entschuldigung bitten. Und ohne dass sie es durchschauen, find heraus, ob das Video von ihnen war. Wer hasst mich? Dein alter Manager, dein alter Trainer, dein neuer Trainer, dein alter Pullputzer, deine uralten Pullputzer, deine Mom. Deine Mom hasst dich. Und auf einer Extra-Liste: Regisseure, Kollegen, Kostümbildner, Maskenbildner, Catering, whatever, la la la la, da Exekutives und Führungskräfte. Wenn ich noch weitermachen soll.

Reef Hawk macht sich auf die Suche nach dem Erpresser und begibt sich dabei auf eine sehr persönliche Reise. Die Suche nach dem Erpresser wird für ihn aber mehr als eine Reise. Sie wird fast sowas wie ein Selbstfindungsprozess. Die Reise führt Reef nicht nur zu alten Bekanntschaften und konfrontiert ihn mit Fehlern der Vergangenheit, sie zwingt ihn auch dazu, Wiedergutmachung bei allen zu leisten, denen er Unrecht getan hat.

Die Reise muss Reef nicht alleine machen. Er hat dabei Unterstützung von seinen allerbesten Freunden aus Kindertagen. Das sind zum einen Kylie, die von Cameron Diaz gespielt wird, und Xander, der von Matt Bomer verkörpert wird. Außerdem dabei ist sein Krisenanwalt Ira, den Jonah Hill darstellt.

Ich präsentiere dir jetzt unser neues Krisenteam. Ich bitte zu Gott, sie sagen nicht das Wort in diesem Video. Was? Nein, ich weiß es. Er weiß es, wir wissen es. Aber falls du darfst, dann nehme ich deine Hand und wir marschieren vereint durchs Feuer, mein Bruder. Kann ich dich was fragen, Reef? Natürlich. Was tut dir denn so leid? Wie formuliere ich das jetzt am besten? Du bist kein guter Mensch. Gut, bereit? Wir sind schon mittendrin.

Jonah Hill steht in dem Film nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera. Er hat zusammen mit Ezra Woods Regie geführt und das Drehbuch geschrieben. Die beiden arbeiten auch zusammen an dem Film „Cut Off“, der ebenfalls dieses Jahr erscheinen soll. „Outcome“ ist auch nicht Jonah Hills erstes Regieprojekt, sondern schon das dritte nach dem Coming-of-Age-Film „Mid90s“ aus dem Jahr 2018 und der Doku „Stutz“ aus dem Jahr 2022.

Hill selbst beschreibt den Film als Metapher für das, was wir in den sozialen Medien erleben. Dem Hollywood Reporter hat er ein Interview gegeben, in dem er sagt: Die sozialen Medien haben dazu geführt, dass wir davon besessen sind, was Menschen, die wir nicht kennen, über uns denken, anstatt uns darum zu kümmern, was die Menschen, die uns am besten kennen, über uns denken.

„Outcome“ findet ihr ab jetzt bei Apple TV. Das war unser Streaming-Tipp für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch gerne diesen Podcast und empfehlt ihn weiter. Der Tipp und das Skript kamen heute von Jonas Nikolic, Audioproduktion: Benjamin Serdani. Und ich bin Jessi Jus. Wir hören uns. Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast detektor.fm.