Pakistans Natur, ein fragiler Schatz

Die dreiteilige Doku „Pakistans Natur, ein fragiler Schatz“ zeigt Pakistan von seiner schönsten Seite. In der ersten Folge geht es um die Hochebene auf der nicht nur der zweithöchste Berg der Welt zuhause ist, sondern auch einige der seltensten Tiere. In der zweiten Folge geht es um die Indus-Feuchtgebiete und Folge drei zeigt die Tharparkar-Wüste im Südosten des Landes. Ihr könnt „Pakistans Natur, ein fragiler Schatz“ jetzt in der Arte-Mediathek schauen.

Masterplan

Im November 2023 gab es in Potsdam ein geheimes Treffen von rechtsextremen Aktivisten und Politikern, es ging um die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland — von Abschiebungen und von “Remigration” war die Rede. Viele Menschen waren darüber schockiert und versammelten sich zu Demos und Kundgebungen, es kam zur größten Protestwelle in der Geschichte der Bundesrepublik. In der Dokumentation “Masterplan” geht es um genau diese Ereignisse: Das geheime Treffen, die Folgen, den medialen Diskurs. „Masterplan“ könnt Ihr jetzt in der ARD-Mediathek anschauen.

Star Trek: Picard

In dem Film „Star Trek: Picard“ geht es um Jean-Luc Picard. Vor 14 Jahren war er einmal Captain der USS Enterprise, doch jetzt verbringt er seine Zeit auf seinem Weingut. Er hat sich zur Ruhe gesetzt und hat genug von den Abenteuern. Doch dann kommt irgendwann Dahj zu ihm und bittet ihn um Hilfe. Picard will helfen, weil er und Dahj das gleiche Schicksal teilen. Nach 14 Jahren Pause gehen die Abenteuer von Jean-Luc Picard also weiter. Ihr könnt „Star Trek: Picard“ jetzt bei WOW schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.