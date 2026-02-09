Was läuft heute online und in Videostreams? TV-Programm und Dokus empfohlen. Vom Podcast Radio detektor.fm.

Hallo, liebe Film- und Serienfans! Es ist Montag, der 9. Februar. Willkommen zu eurem täglichen Streaming-Tipp. Wie so viele erfolgreiche Künstlerinnen hat auch sie erst nach ihrem Tod Anerkennung für ihre Kunst erhalten. Anlässlich ihres 150. Geburtstags zeigt Arte eine Dokumentation über das Leben und Schaffen von Paula Modersohn Becker.

Paula Modersohn Becker gilt als Vorreiterin des Expressionismus und für viele als feministische Ikone. 1876 wird sie in Dresden geboren und weiß schon früh, dass sie Malerin werden möchte. Nach einer Ausbildung in einer privaten Mal- und Zeichenschule setzt sie ihr Studium in der Künstlerkolonie Worpswede fort. Sie entwickelt schnell eine Vorliebe für einen stark reduzierten Bildaufbau und eine Abkehr vom tiefen Illusionismus.

100 Jahre später sehen wir erst, was für eine revolutionäre Figur Paula Modersohn Becker gewesen ist. Sie hat nicht nur den Expressionismus vorweggenommen, sie hat sehr viele Tabus gebrochen in ihrer Zeit. Sie war diejenige, die die westliche Ikonografie völlig auf den Kopf gestellt hat, indem sie erstmals als Frau sich selbst nackt gemalt hat. Wie wir gerade gehört haben, malt Paula Modersohn Becker 1906 ein Selbstporträt als Akt und ist damit die erste Frau in der Kunstgeschichte überhaupt.

Aber nicht nur das: Sie stellt sich außerdem als Schwangere dar, ohne es tatsächlich zu sein. Ein absoluter Tabubruch für die damalige Zeit, der ihr damals viel Kritik einbrachte. Obwohl die gesellschaftlichen Erwartungen des 20. Jahrhunderts Paula Modersohn Becker stark einschränken, hält sie an ihrer Vision fest. Nichts und niemand, nicht mal ihr Ehemann, kann sie von ihrem Weg abbringen.

Sie verlässt ihren Mann und ihr altes Leben, um in Paris ihren Traum zu verfolgen. Im Fokus ihrer Werke stehen Selbstbestimmung, Körperlichkeit, künstlerische Freiheit und Mutterschaft. Sie malt gerne Mütter mit ihren Kindern und stellt diese in persönlichen, intimen Situationen dar. Bei Paula gibt es echte Frauen. Sie haben den männlichen Blick abgestreift: Frauen, die für keinen Mann posieren, die nicht dem Begehren im Auge des Mannes ausgesetzt sind, seiner Frustration, seiner Besitzlust, seiner Herrschsucht, seinem Verdrohs.

Bei Paula gibt es keine Rache, keine Belehrung, kein Urteil. Sie zeigt, was sie sieht. Die Dokumentation ist eine Mischung aus authentischen Nachstellungen aus Modersohn Beckers Leben. Gezeigt werden zum Beispiel Sequenzen mit befreundeten Künstlern der damaligen Zeit, wie Rainer Maria Rilke, und Interviews mit Kunsthistorikerinnen und Künstlerinnen, die von ihrer Kunst beeinflusst wurden.

Über 100 Jahre nach ihrem Tod verlieren ihre Werke nicht an Bedeutung, ganz im Gegenteil. Der Kampf um Gleichberechtigung und Selbstbestimmung hält bis heute an. Das war unser Streaming-Tipp zum Wochenstart. Wenn ihr uns gerade über Spotify oder Apple Podcasts hört, lasst uns auch gerne eine Bewertung da und vergesst nicht, uns zu folgen. Dann landet die neue Folge morgen direkt in eurem Feed.

Der Tipp und das Skript kamen heute von Zoe Neidhardt, Audioproduktion Paula Bültemann. Und ich bin Jessi Jus. Habt noch einen schönen Tag, bis morgen. Untertitel von Stephanie Geiges.