Percy Jackson: Die Serie — S2

Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ Euer Podcast für Streaming und entspanntes Binge-Watching. Heute ist Mittwoch, der 10. Dezember, und auf dem Olymp ist heute wieder die Hölle los, denn die zweite Staffel der Percy Jackson-Serie startet bei Disney. Mit über 180 Millionen verkauften Büchern weltweit gehört die Percy Jackson-Buchreihe zu einem der erfolgreichsten Fantasy-Franchises der Welt. Natürlich wurden die Bücher von Autor Rick Riordan schon mehrfach zu Filmen und Serien adaptiert. Vor zwei Jahren startete die erste Staffel von „Percy Jackson – Die Serie“ auf Disney und erzählt, wie in der Vorlage, die Geschichte des zwölfjährigen Percy Jackson, der eines Tages herausfindet, dass er ein Halbgott und der Sohn des griechischen Gottes Poseidon ist. Er kommt ins Camp Halfblood, wo Kinder griechischer Götter ausgebildet und geschützt werden, und gerät in einen Konflikt zwischen den Olympiern, weil Zeus‘ Blitz gestohlen wurde. Zusammen mit seinen Freunden Annabeth und Grover macht sich Percy auf den Weg, um den Herrscherblitz des Zeus wiederzufinden und so einen Krieg zwischen den Göttern zu verhindern. Ein Jahr nach diesem Abenteuer aus Staffel 1 kehren die Freunde in ihr normales Leben zurück, bis Percy eine wiederkehrende Vision hat. Ihr habt auch manchmal Albträume? Oder meine sagen mir normalerweise die Zukunft voraus oder versuchen mich zu tritten. Hattest du keinen Traum von Grover? Vom Camp? Die Gefahr, in der sich das Camp befindet, ist größer, als du dir vorstellen kannst. Was ist mit Grover? Wissen Sie, wo er ist? Die Grauen Schwestern sehen alles. Sie haben nur ein Auge. Wer da redet? Annabeth und Percy machen sich also auf den Weg, um Grover und das belagerte Camp der Halbgötter vor dem Titan Kronos und seinen Truppen zu retten. Dabei bekommen sie unter anderem Unterstützung von Tyson, einem Halbzyklopen, der eine ganz besondere Verbindung zu Percy hat und ihn bei seiner Reise ins Meer der Ungeheuer begleiten will. „Rette Grover, Percy, du musst mich finden. Rette das Camp! Für den Schlüssel zu unserer aller Rettung führt euch ein Auftrag ins Meer der Ungeheuer. Wir stehen füreinander ein, denn das tun wahre Helden. Töte den Sohn des Poseidon!“ Für die zweite Staffel der Serie wurde sich stark an dem Buch „Im Bann des Zyklopen“ orientiert. Buchautor Rick Riordan ist in den neuen Folgen wieder als Produzent und Autor mit von der Partie, was den Fans schon damals bei Staffel 1 sehr gut gefallen hat. Vor der Kamera sind Walker Scobell als Percy, Leah Jeffries als Annabeth und Arion Zimhadri als Grover zu sehen. Neu dabei ist unter anderem Daniel Deamer, der Tyson spielt. Die zweite Staffel von „Percy Jackson – Die Serie“ liefert wieder acht neue Folgen und läuft ab heute im Angebot von Disney. Neue Serien auf Basis von Büchern sowie Filmtipps und spannende Dokus findet ihr jeden Tag hier bei uns im Podcast. Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst uns gerne ein Abo da, empfehlt den Podcast weiter und hört auch morgen wieder rein. Der Tipp und das Skript kam heute von Christopher Jung, Audioproduktion Wiebke Stark. Und ich bin Jessi Jus, wir hören uns.