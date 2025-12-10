Play
Foto: Disney+
Bild: Percy Jackson: Die Serie S2 | Diseny+

Was läuft heute? | Percy Jackson: Die Serie — S2

Neues vom Olymp

In den neuen Folgen der Percy Jackson-Serie müssen sich Percy und Annabeth auf den Weg machen, um ihren Freund Grover und das Camp der Halbgötter zu retten.

Percy Jackson: Die Serie — S2

Teenager Percy Jackson findet in Staffel 1 heraus, dass er ein Halbgott ist. Mit seinen Freunden Annabeth und Grover macht er sich auf eine gefährliche Reise quer durch die USA, um den gestohlenen Herrscherblitz von Zeus zu finden. In den neuen Folgen ist Grover nun verschwunden und dem Camp der Halbgötter droht die Zerstörung. Ihre Reise führt Percy und Annabeth unter anderem ins Meer der Ungeheuer.

Im Bann des Zyklopen

Die Percy-Jackson-Reihe gehört zu den erfolgreichsten Fantasy-Franchises der Welt und wurde schon mehrfach zu Filmen und Serien adaptiert. Für die Disney+-Serie ist Autor Rick Riordan selbst als Produzent und Serien-Autor tätig.

Die acht Folgen lange zweite Staffel von „Percy Jackson: Die Serie“, Staffel 2, startet heute bei Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

