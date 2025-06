Pet Shop Boys: 40 Jahre Popgeschichte

Seit 40 Jahren sind Neil Tennant und Chris Lowe inzwischen als das britische Pop-Duo „Pet Shop Boys“ unterwegs. Mit Songs wie „Go West“ haben die beiden schon früh zeitlose Klassiker geschaffen, die bis heute im Ohr bleiben. Das könnte auch daran liegen, dass die Pet Shop Boys sich und ihrer Musik treu geblieben sind.

„It’s a Sin“

In der Dokumentation „Pet Shop Boys: 40 Jahre Popgeschichte“ blicken Chris und Neil zurück auf ihre Karriere. Dabei sind die beiden gewohnt selbstironisch und mit viel Charme bei der Sache, während sie alte Demotapes ihrer ersten großen Hits nach langer Zeit wieder hören und in Erinnerungen schwelgen. Neben dem Pop-Duo kommen auch einige Expertinnen und Experten aus der Musikbranche zu Wort. So analysieren unter anderem die Musikjournalistin Miranda Swyer und der Produzent Stuart Price den Werdegang der Pet Shop Boys. Die Doku „Pet Shop Boys: 40 Jahre Popgeschichte“ läuft um 22.05 Uhr bei Arte im TV, ihr findet sie aber natürlich auch auf Abruf in der Arte-Mediathek.

