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Aktivisten demonstrieren in Brüssel für ein Ende der Umweltzerstörung. Dabei geraten sie mit der Polizei aneinander.

Was läuft heute? | Phoenix – Change or Die

Wie weit wirst du gehen?

Terroristen oder Klimaretter? Wenn legale Wege versagen und der Planet brennt, wie weit darf man dann gehen? Sechs junge Aktivist:innen greifen zu radikalen Mitteln im Kampf gegen den Klimawandel und zwingen damit alle Seiten, ihre moralischen Grenzen neu zu ziehen.

Die Rettung der Welt beginnt in den Alpen

Während in Annecy ein großes Wirtschaftsforum läuft, schlägt eine Gruppe namens Phoenix zu: Mathias, seine Schwester Éloïse, Nina aus Frankfurt, die spanische Aktivistin Alma und James aus Liverpool entführen die Kinder der vier größten europäischen Umweltsünder, der sogenannten Schmutzigen Vier. Ihr Ziel: die Konzerne zwingen, ihre längst versprochenen Klimaverpflichtungen endlich einzuhalten. Doch schon bei den Entführungen läuft einiges gefährlich aus dem Ruder.

Eskalation

Die Konzerne reagieren zunächst mit einer öffentlichen Milliardenspende, doch die Lage eskaliert schnell auf allen Seiten. Ist das doch wieder nur Greenwashing, ein kleines Pflaster, damit sie doch weiter machen können wie zuvor? Die Öffentlichkeit ist gespalten, und mit Benno Fürmann als einem der Konzernbosse hat die Serie auch einen prominent besetzten Gegenpart zu den jungen Aktivisten. „Phoenix – Change or Die“ wurde beim Festival de la Fiction in La Rochelle 2025 als beste Suspense-Serie ausgezeichnet.

Alle sechs Folgen von „Phoenix – Change or Die“ sind jetzt in der ZDF Mediathek verfügbar.

Was läuft heute?

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