Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute“ und eurem täglichen Streaming-Tipp. Es ist Sonntag, der 12. April, und genau heute vor einigen Jahren, im Jahr 1961, flog ein Mensch zum ersten Mal in den Weltraum. Yuri Gagarin war das damals in dem Raumschiff Vostok 1. Aber in dieser Folge heute soll es weniger interplanetar zugehen, sondern eher sehr irdisch. Denn beim Blick in die Sterne vergisst man schnell, dass unser Planet hier unten zu brennen droht.

Passend dazu findet ihr jetzt in der ZDF Mediathek eine französisch-deutsche Thriller-Serie, die fragt: Wie weit darf man gehen, um die Welt zu retten? In „Phoenix – Change or Die“ hat eine Gruppe von sechs jungen Aktivist:innen aus ganz Europa genug. Genug von leeren Versprechen, Greenwashing und Konzernen, die das Klima rücksichtslos ausbeuten. Ihr Plan ist radikal: Sie entführen die Kinder der vier mächtigsten Umweltsünder Europas, der sogenannten „schmutzigen Vier“, und wollen so erzwingen, dass die Konzerne ihre längst versprochenen Klimaverpflichtungen endlich einhalten.

Der Schauplatz ist ein großes Wirtschaftsforum in Ancy in den französischen Alpen. Genau dort, wo die Konzernbosse ihr neues Vorzeigeprojekt zur Gletscherrettung präsentieren wollen. Scheinbar im Sinne der Natur, aber ein Projekt, das Kritiker:innen als reines Greenwashing bezeichnen. Und genau dort schlägt Phoenix zu.

„So setzt euch dahin! Los! Finger weg, du Schlamm! Was habt ihr vor? Was macht ihr mit uns? Kamera läuft! Kann losgehen! Diese Nachricht ist für euch, die Bosse der schmutzigen Vier. Wir sind uns alle darüber einig, dass unser Planet an einem Wendepunkt steht. Für eine bessere Wirtschaft brauchen wir eine bessere Ökologie. Wir wissen, dass ihr lügt. Und da wir euch nicht trauen können, treffen wir jetzt die Entscheidung: Wer steckt hinter Phoenix?

Matthias, ein Agrarwissenschaftler, der sein Diplom bei der Abschlussfeier demonstrativ zerrissen hat. Seine Schwester Eloise, Medizinstudentin und Sanitäterin bei Demos. Nina aus Frankfurt, die einen Chemiekonzern für die Behinderung ihrer kleinen Schwester verantwortlich macht. Alma, eine bekannte spanische Umweltaktivistin, die sich nach einer öffentlichen Demütigung aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Und James aus Liverpool, der in der Gruppe einen neuen Sinn für sein Leben sucht. Sie alle eint die Überzeugung: Der legale Weg hat versagt.

„Es kommt gar nicht in Frage, mit diesen Terroristen zu verhandeln. Wir haben keine Wahl. Wir töten eine Geisel. Wir haben es doch darauf zu warten, dass die Welt sich ändert. Wir sind die Veränderung.“ Doch die Entführungen laufen von Anfang an nicht so gut wie geplant. Die Öffentlichkeit ist gespalten: Sind Phoenix Terroristen oder verzweifelte Retter eines sterbenden Planeten? Die Konzerne reagieren zunächst mit einer Milliardenspende. Doch schnell eskaliert die Lage auf allen Seiten. Auf der Gegenseite spielt übrigens Benno Führmann einen der Konzernbosse.

„Phoenix – Change or Die“ wurde beim Festival de la Fiction de la Rochelle 2025 als beste Serie in der Kategorie Suspense ausgezeichnet. Die Serie stellt keine einfachen Fragen und gibt aber auch keine einfachen Antworten. Alle sechs Folgen von „Phoenix – Change or Die“ sind ab heute in der ZDF Mediathek verfügbar.

Noch mehr Geheimtipps in Sachen Filme, Serien und Dokus bekommt ihr jeden Tag bei uns hier im Podcast. Wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, dann abonniert den Podcast doch gerne, und dann droppt die nächste Folge auch direkt in euren Feed. Der Tipp und das Skript kam heute von Max Martin Höfer, Audioproduktion Paula Biltemann. Und ich bin Jessi Jus. Habt noch einen schönen Tag! Bis morgen.

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