Powerplay — Smart Girls go for President — Staffel 2

Gro Harlem Brundtland war die erste Ministerpräsidentin Norwegens. In der ersten Staffel der Serie „Powerplay — Smart Girls go for President“ geht es um ihren steinigen Weg zu diesem Amt. In der zweiten Staffel ist sie bereits Ministerpräsidentin. Doch auch im Amt liegen noch schwierige Aufgaben vor ihr. Die zweite Staffel „Powerplay — Smart Girls go for President“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

The Holdovers

In dem Film „The Holdovers“ geht es um den Lehrer Paul Hunham. Er hat keine Freunde und Familie und verbringt deshalb Weihnachten auf dem Campus seiner Schule. Dieses Jahr muss er aber über die Weihnachtstage auf einen Schüler aufpassen, der ebenfalls keine Familie hat. Am Anfang gibt es viele Konflikte zwischen den beiden, doch mit der Zeit finden sie zueinander. „The Holdovers“ könnt ihr jetzt bei WOW streamen.

Waiting for the Barbarians

„Waiting for the Barbarians“ ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von J. M. Coetzee. Es geht um eine fiktive britische Kolonie. Colonel Joll versucht die indigenen Stämme mit Folter und Grausamkeit von einer angeblichen Rebellion abzuhalten. Ein Magistrat stellt sich gegen diese Grausamkeiten und setzt sich sogar persönlich für eine misshandelte „Barbarin“ ein. Doch mit seinem Einsatz geht er auch ein großes Risiko ein. „Waiting for the Barbarians“ könnt ihr jetzt bei Prime Video sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.