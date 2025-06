Predator: Killer of Killers

Nachdem Dan Trachtenberg in seinem letzten Film „Prey“ die junge Comanchen Kriegerin Naru gegen einen Predator hat antreten lassen, geht es im neuen Film „Predator: Killer of Killers“ um verschiedene Krieger, die sich nun in drei unterschiedlichen Epochen gegen den Jäger aus dem All wehren müssen.

Animation, Splatter und Action

Eine Wikinger-Kriegerin muss mit ihrem Sohn in der Kälte des Nordens überleben. Ein Samurai und ein Ninja werden durch das feudale Japan gejagt und ein Kampfpilot befindet sich im Luftkampf zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Der Look des Films erinnert dabei an erfolgreiche Serien wie „Arcane“ und „Blue Eyed Samurai“ und ordentlich Sci-Fi Action. Den Anthologie Film „Predator: Killer of Killers“ findet ihr bei Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.