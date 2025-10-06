Play
Foto: Netflix
Bild: Ranma 1/2 – S2 | Netflix

Was läuft heute? | Ranma 1/2 – S2

Keine halben Sachen in der Liebe

In der Neuauflage zum Anime-Klassiker „Ranma 1/2“ geht es um Kampfsportler Ranma, der sich bei Kontakt mit kaltem Wasser in ein Mädchen verwandelt. Neben Kämpfen mit Rivalen muss sich Ranma auch noch mit seiner arrangierten Verlobung auseinandersetzen.

Ranma 1/2 — S2

Im Remake zum gleichnamigen Anime geht es um den Teenager Ranma Saotome. Er wurde verflucht und verwandelt sich deshalb bei Berührung mit Wasser in ein Mädchen. Zusammen mit seiner unfreiwilligen Verlobten Akane stolperte er schon in Staffel 1 durch ein Chaos aus Kampfsport, Rivalitäten und Romantik.

Wenn es dich heiß-kalt erwischt …

In den neuen Folgen geht das Chaos weiter. Ranma versucht immer noch ein Mittel zu finden, das ihn von seinem Fluch befreit. Zur selben Zeit tauchen neue verrückte Charaktere auf, die ihm das Leben nicht gerade leichter machen — so zum Beispiel der trickreiche Kampfsportler Mousse, der sich an Ranma rächen will. Die erste Staffel von „Ranma 1/2“ ist schon komplett verfügbar, die neuen Folgen der zweiten Staffel gibt es jeden Samstag bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen