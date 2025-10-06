Ranma 1/2 — S2

Im Remake zum gleichnamigen Anime geht es um den Teenager Ranma Saotome. Er wurde verflucht und verwandelt sich deshalb bei Berührung mit Wasser in ein Mädchen. Zusammen mit seiner unfreiwilligen Verlobten Akane stolperte er schon in Staffel 1 durch ein Chaos aus Kampfsport, Rivalitäten und Romantik.

Wenn es dich heiß-kalt erwischt …

In den neuen Folgen geht das Chaos weiter. Ranma versucht immer noch ein Mittel zu finden, das ihn von seinem Fluch befreit. Zur selben Zeit tauchen neue verrückte Charaktere auf, die ihm das Leben nicht gerade leichter machen — so zum Beispiel der trickreiche Kampfsportler Mousse, der sich an Ranma rächen will. Die erste Staffel von „Ranma 1/2“ ist schon komplett verfügbar, die neuen Folgen der zweiten Staffel gibt es jeden Samstag bei Netflix.

