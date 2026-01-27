Play
Was läuft heute? | Raus aufs Land – Staffel 6

Manager sucht Bauernhof

„Raus aufs Land“ kehrt mit der sechsten Staffel zurück und erzählt neue Geschichten vom Leben abseits der Stadt. Zwischen Rückschlägen und Neuanfängen zeigt die ARD-Serie, wie viel Mut und Durchhaltevermögen der Traum vom Landleben erfordert.

Raus aufs Land — Staffel 6

In der ARD-Serie „Raus aufs Land“ wagen Menschen den Schritt raus aus der Stadt.  In der neuen Staffel gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit Victoria. Die Wahl-Brandenburgerin aus dem Landkreis Dahme-Spreewald ist inzwischen Mutter und jongliert zwischen Care-Arbeit, Job und ihrem großen Traum: Gemeinsam mit ihrem Partner Daniel möchte sie einen Lebenshof aufbauen, um geretteten Tieren ein Zuhause zu geben. Doch der Weg dorthin ist alles andere als einfach.

Mit dabei sind auch Andreas und Bernd. Die beiden waren viele Jahre als gut bezahlte Manager in Zürich tätig. Mit fünfzig Jahren ziehen sie die Reißleine, kündigen ihre Jobs und wagen den Schritt auf einen alten Hof im Schwarzwald — mit dem Ziel, ein einfaches Leben als Hobbybauern zu führen. Doch zwischen Renovierungsarbeiten, Bürokratie und Heimweh zeigt sich schnell, dass der Neuanfang auch seine Schattenseiten hat.

Authentische Lebensgeschichten

Die 6. Staffel „Raus aufs Land“ zeigt wie unterschiedlich die Herausforderungen des Landlebens sein können: Bürokratische Hürden, neue Nachbarschaften und unerwartete Rückschläge stehen kleinen Momenten des Ankommens gegenüber, die den Traum vom Land greifbar machen.

„Raus aufs Land – Staffel 6“ ist aktuell in der ARD-Mediathek zu sehen.

