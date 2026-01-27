Raus aufs Land — Staffel 6

Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hey ihr Lieben, es ist Dienstag, der 27. Januar. Schön, dass ihr dabei seid! Heute erwarten uns spannende Geschichten von Menschen, die ihr Glück auf dem Land suchen – mit allen Challenges, die das so mit sich bringt.

In der sechsten Staffel von „Raus aufs Land“ wagen erneut Menschen den Schritt raus aus der Stadt. Sie lassen ihr gewohntes Leben hinter sich, um in einer neuen Umgebung ihr Glück zu finden. Zum Beispiel Andreas und Bernd. Die beiden waren bis vor kurzem gut bezahlte Manager in Zürich. Mit 50 hängen sie ihren Job an den Nagel und verwirklichen ihren lang gehegten Traum: Hobbybauern auf einem alten Hof im Schwarzwald werden. Oder die Wahlbrandenburgerin Viktoria. Sie ist gerade Mutter geworden und jongliert zwischen Care-Arbeit, Job und ihrer großen Vision. Gemeinsam mit ihrem Partner Daniel möchte sie einen Lebenshof aufbauen, um geretteten Tieren ein Zuhause zu geben. „Das ist einfach mein großer Traum, mit Tieren zusammenzuleben. Am Anfang habe ich es gar nicht an mich herangetraut, und jetzt bin ich schon fast dabei, sie zu streicheln.“

„Bis zur Pensionierung irgendwie im Büro sitzen, das sind wir nicht. Wir sind die einzigen, die auf diesem Berg wohnen. Der nächste Nachbar ist vier Kilometer entfernt. Das ist für mich wirklich so eine Art ‚Place of Fuck You‘. Hier kann man herkommen und man braucht sich des Gedöns von den ganzen anderen nicht anhören.“

Die Serie zeigt authentisch, wie unterschiedlich die Ideen und Wege aufs Land sein können: Menschen, die ein altes Pfarrhaus renovieren, einen Campingplatz oder ein Dorfhotel übernehmen. Ob Bürokratie, Nachbarschaftsdynamiken oder handwerkliche Herausforderungen – jeder Schritt verlangt Mut und viel Durchhaltevermögen. Und der Anfang ist oft gar nicht so leicht. „Ja, wo wir dann umgezogen sind, das fand ich halt einfach blöd, die Freunde halt nicht mehr da waren. Natürlich zerreißt es einem das Herz, wenn sie abends, bevor sie ins Bett geht, weint und sagt, sie vermisst ihr altes Zuhause.“

„Und wie viel Arbeit steckt in Ankommen? Ich glaube, wir hätten beide vor zwei Jahren nicht gedacht, dass wir jetzt hier hocken und unser Haus renovieren.“

Die sechste Staffel ist ein Mix aus Hoffnung, Mut und echten Lebensgeschichten – von Aufbrüchen, von Sehnsucht nach Weite, Natur und einem anderen Leben. Für alle, die selbst mit dem Gedanken spielen, aufs Land zu ziehen oder einfach ehrliche, inspirierende Dokus mögen, ist diese Staffel ein echtes Highlight. „Raus aufs Land", Staffel 6, ist ab jetzt in der ARD Mediathek zu finden.