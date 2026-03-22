Hallo ihr Lieben! Heute ist Sonntag, der 22. März. Schön, dass ihr wieder am Start seid.

Wenn heute über die Red Hot Chili Peppers gesprochen wird, fallen Namen wie Flea, Anthony Kiedis oder auch John Frusciante. Doch bevor die Band weltberühmt wurde, gab es noch jemanden, ohne den es sie vielleicht gar nicht gegeben hätte: Hillel Slowack. Die neue Netflix-Doku „The Rise of the Red Hot Chili Peppers – Our Brother Hillel“ erzählt genau diese Geschichte.

Die Doku blickt zurück auf die späten 1970er und frühen 80er Jahre in Los Angeles. Damals sind Kiedis, Flea, Slowack und Schlagzeuger Jack Irons noch Teenager. Sie lernen sich über Skateboards, Funkplatten und Punk-Konzerte kennen. Aus dieser Freundschaft entsteht eine Band, die Funk, Punk und Rap miteinander mischt – ein Sound, der später zum Markenzeichen der Red Hot Chili Peppers wird.

Im Mittelpunkt der Doku steht der Gitarrist Hillel Slowack, der kreative Motor der frühen Band. Regisseur Ben Feldman lässt in der Doku Weggefährten und Freunde von Slowack und den Chili Peppers zu Wort kommen. Dazu zeigt der Film bisher unveröffentlichtes Archivmaterial und Tagebucheinträge des Gitarristen.

Die Doku erzählt nicht nur vom kreativen Aufbruch einer jungen Band, sondern auch von den Schattenseiten der damaligen Musikszene: Drogen, Chaos und eine Freundschaft, die immer wieder auf die Probe gestellt wird. 1988 stirbt Hillel Slowack im Alter von nur 26 Jahren an einer Überdosis Heroin. Ein Ereignis, das die Band nachhaltig verändert. Sein Tod wird zu einem Wendepunkt in der Geschichte der Chili Peppers und prägt viele ihrer späteren Songs.

Von der Doku selbst hat sich die Band öffentlich von der Vermarktung distanziert. Anthony Kiedis und Flea betonen, dass sie zwar Interviews gegeben hätten, aber nur, weil sie eine Hommage an ihren Freund unterstützen wollten. An der kreativen Gestaltung des Films seien sie nicht beteiligt gewesen.

„Our Brother Hillel“ ist trotzdem vor allem eines: eine Geschichte über echte Freundschaft und darüber, wie eine kleine Gruppe von Außenseitern aus Los Angeles zu einer der größten Rockbands der Welt wurde. Die Doku „The Rise of the Red Hot Chili Peppers – Our Brother Hillel“ könnt ihr jetzt auf Netflix sehen.

Das war unser Streaming-Tipp am Sonntag. Lasst uns doch gern ein Abo da und empfiehlt, was läuft heute gerne weiter, damit noch mehr Serien- und Filmfans mit uns auf ihre Kosten kommen. Dieser Tipp und das Skript kamen von Sofira Bethke Junker, Audioproduktion Paula Bültemann. Und ich bin Ina Lebethjeff. Wir hören uns!