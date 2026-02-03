Requiem for Selina

In der Serie „Requiem for Selina“ startet die 17-jährige Selina einen Beauty-Blog, um ihrem Alltag in einer kleinen norwegischen Stadt zu entfliehen. In der Schule ist sie eine Außenseiterin, doch online mit ihrem Alter Ego „Celina Isabelle“ hat sie schnell viele Fans. Ihr Blog erreicht nicht nur viele ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler, sondern wird ein landesweiter Erfolg.

Vom Traum zum Albtraum

Aufmerksamkeit muss nicht immer etwas Gutes bedeuten. Selina entdeckt schnell, dass Ruhm auch seine Schattenseiten mit sich bringt. Der Druck, perfekt sein zu müssen oder sich zumindest so zu präsentieren, steigt und Selina möchte mithalten in der scheinbar makellosen virtuellen Welt. Sie scheut vor nichts zurück, um ihre Karriere voranzubringen und stolpert von einem Skandal in den nächsten.

Inspiriert von realen Geschichten einiger der ersten und bekanntesten skandinavischen Influencerinnen blickt „Requiem for Selina“ satirisch und zugleich schonungslos auf die Ursprünge einer Kultur, die unsere Gegenwart bis heute prägt. Hauptdarstellerin Elli Rhiannon Müller Osborne kennt man schon aus dem Netflix-Film „Royalteen“. Weitere Cast Mitglieder sind zum Beispiel Oliver Sletvold Andersen (Johan) und Mina Dale (Natalie).

Die Serie „Requiem for Selina“ findet ihr in der ZDF-Mediathek.

