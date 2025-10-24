Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hallo liebe Film- und Serienfans! Es ist Freitag, der 24. Oktober. Willkommen zu eurem täglichen Streaming-Tipp. Wart ihr schon mal in Tasmanien? Ich ja, leider noch nicht. Das ist die Insel südlich von Australien, die vor allem für ihre unberührte Natur und Tiere wie den tasmanischen Teufel bekannt ist. Und dafür, dass es dort weltweit die sauberste Luft gibt. Sieht auf Fotos jedenfalls super schön aus. In Tasmanien spielt die Comedy-Serie „Rosehaven“. Die ist in Australien schon 2016 angelaufen und in der Arte Mediathek kann man sie jetzt erstmals auch in Deutschland sehen. Die Handlung folgt Daniel McCallum, der das australische Festland verlässt, um seiner Mutter Barbara mit ihrer Immobilienfirma zu helfen. Daniel ist Mitte 30, schüchtern und introvertiert. Das ruhige Landleben erweist sich jedoch schnell als komplizierter, als er erwartet hatte. Daniel ist bemüht, sich wieder in sein Leben einzuordnen. Zwischen misstrauischen Dorfbewohnern, schrulligen Kunden und seiner eigenen Unsicherheit erhält er unerwartete Unterstützung von seiner besten Freundin Emma, die nach einer gescheiterten Ehe der Großstadt entflieht und kurzerhand Daniel folgt. Gemeinsam stolpern die beiden durch den Alltag der Kleinstadt und lernen, dass Freundschaft manchmal das stabilste Fundament ist, das man haben kann. Do I have to call you boss or anything? You can if you want. Or sir. Mr. McCallum, whatever feels right. Dumb bumb Danny McCallum. Ah, Daniel. Thought you left us for the mainland. Ah yes, I came back to run my mum’s eight months. Is there anything work-related I can help you with today? An inspection? Fill up on the listing. You are? Let’s do this. Von den beiden Hauptdarstellern Luke McGregor und Celia Pakwola stammt auch die Idee zur Serie. Sie haben die Drehbücher geschrieben und als Produzenten fungiert. McGregor hat sich von seinen Eltern inspirieren lassen, die seit Mitte der 1980er Jahre auf Tasmanien im Immobiliengeschäft tätig sind. In Interviews verrieten die beiden Darsteller, dass ihre Charaktere eigentlich zugespitzte Versionen ihrer tatsächlichen Persönlichkeiten seien. Denn McGregor und Pakwola sind auch im echten Leben Comedians und miteinander befreundet. Die Serie vermeidet übrigens dankenswerterweise den klischeehaften Handlungsstrang, während sie zusammenkommen. Ihre Beziehung ist im Leben wie in der Serie rein platonisch. Alle fünf Staffeln von „Rosehaven“ könnt ihr ab sofort in der Arte Mediathek anschauen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns kostenlos in eurer App des Vertrauens und empfehlt „Was läuft heute“ gern weiter, damit noch mehr Film- und Serienfans auf ihre Kosten kommen. Dieser Tipp und das Skript kamen heute von Anke Belat, Audioproduktion Wiebke Stark. Ich bin Imke Zimmermann und sage tschüss, bis bald! Wir hören uns.