Rosehaven
Bild: ABC/Scott Bradshaw

Rosehaven

Ein Freund, ein guter Freund

In der charmanten, unaufgeregten Comedyserie „Rosehaven“ arbeiten die quirlige Emma und der introvertierte Daniel in einer Immobilienagentur und lernen, dass Freundschaft manchmal das stabilste Fundament ist, das man haben kann.

Zurück in der Heimat

In „Rosehaven“ folgt die Handlung Daniel McCallum, der das australische Festland verlässt, um bei seiner Mutter Barbara mit ihrer Immobilienfirma auszuhelfen. Daniel ist Mitte dreißig, schüchtern und introvertiert. Das ruhige Landleben erweist sich jedoch schnell als komplizierter, als er erwartet hatte.

Daniel ist bemüht, sich wieder in sein Leben einzuordnen — zwischen misstrauischen Dorfbewohnern, schrulligen Kundinnen und seiner eigenen Unsicherheit. Unerwartete Unterstützung erhält er von seiner besten Freundin Emma, die nach einer gescheiterten Ehe aus der Großstadt flieht und kurzerhand Daniel folgt.

Auch im echten Leben befreundet

Von den beiden Hauptdarstellenden Luke McGregor und Celia Pacquola stammt die Idee zur Serie. Sie haben auch die Drehbücher geschrieben und zudem die Serie mitprodiziert. In Interviews verrieten die beiden, dass ihre Charaktere eigentlich zugespitzte Versionen ihrer tatsächlichen Persönlichkeiten seien. Denn McGregor und Pacquola sind auch im echten Leben befreundet. Alle fünf Staffeln von „Rosehaven“ könnt ihr ab sofort in der Arte-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

