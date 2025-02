Win or Lose

In Pixars erster eigenen Serie geht es um das Middleschool Softball-Team Pickles. Kurz vor ihrem größten Spiel sind alle nervös und versuchen sich, so gut es geht, auf den großen Tag vorzubereiten. Jede Folge geht dabei auf ein anderes Mitglied des Teams ein und schildert die Ereignisse aus unterschiedlichen Perspektiven. Der Animationsstil ist dabei für Pixar typisch charmant. Die Animationsserie „Win or Lose“ läuft ab heute bei Disney+.

Money Maker: Nicole Büttner — Mit künstlicher Intelligenz ganz nach oben

Die Reportage Reihe „Money Maker“ wirft in regelmäßigen Abständen einen Blick auf einflussreiche Personen aus Wirtschaft, Technik und Unterhaltung. In der neusten Folge geht es um KI- Expertin Nicole Büttner. Es geht um ihren Weg als Tochter eines Arztes und einer Hebamme aus Jamaika, über ihren ersten Arbeitstag bei der Pleitebank Lehman Brothers, bis hin zu ihrer Wandlung zu einer der führenden Expertinnen in Deutschland in Sachen KI. Die Reportage „Money Maker: Nicole Büttner“ gibt es ab heute in der ARD-Mediathek.



Bloody Milk

Das Drama aus dem Jahr 2017 erzählt die Geschichte des jungen französischen Milchbauern Pierre. Als er den Hof seiner Familie übernimmt, scheint zuerst alles gut und er liebt seine Rinder. Doch dann bricht in der Region eine hochinfektiöse Tierseuche aus und auch Pierres Rinder erkranken. Pierre steht vor der Wahl seine Kühe und damit den Hof zu opfern oder die Krankheit weiter ausbrechen zu lassen. Den Film „Bloody Milk“ findet ihr in der Arte-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.