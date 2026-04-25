Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ und eurem täglichen Streaming-Tipp. Es ist Samstag, der 25. April, und falls ihr ein entspanntes Wochenende vor euch habt, wie wäre es dann mit ein bisschen seichter Comedy? Etwas Ähnlichem wie „Ted Lasso“, nur mit Basketball.

Isla Gordon ist eher zufällig Präsidentin der Los Angeles Waves geworden. In Staffel 1 übernimmt das ehemalige Partygirl die Präsidentschaft des Profi-Basketball-Teams ihrer Familie. Denn ihr Bruder Cam, der eigentlich Präsident des Basketball-Teams war, hat seinen Porsche unter Drogeneinfluss zu Schrott gefahren und ist jetzt erstmal raus. Von einer, die nichts mit Sport am Hut hatte, wird Isla zu einer Frau, auf die im Basketball nun alle zeigen. Die Waves erholen sich vom Skandal der Vorsaison, ein Titelgewinn scheint sogar in Reichweite.

Was Isla nicht weiß: Cam arbeitet still und leise daran, seinen Posten als Präsident der Los Angeles Waves zurückzuerobern und nutzt jeden ihrer Fehler als Munition. Gleichzeitig wird auch ihr Privatleben nicht einfacher. Nach dem Ende ihrer Verlobung mit Def kommt mit Cheftrainer Jay ein neuer Faktor ins Spiel, der allerdings eigentlich nach Boston wechseln soll. Jede Entscheidung auf und neben dem Court zählt jetzt doppelt.

Kate Hudson kehrt als Isla zurück, das bekannte reiche It-Girl, das an der Aufgabe der Teamleitung zu wachsen weiß. Übrigens erinnert das Ganze an eine echte Geschichte, nämlich an die von Janie Buss, der Präsidentin und Eigentümerin der Los Angeles Lakers. Mit dabei sind wieder Justin Theroux als intriganter Bruder Cam, Brenda Song als Islas beste Freundin und Stabschefin Ali. Neu dazu kommen unter anderem Ken Marino und Jay Ellis. Hinter der Serie steht Mindy Kaling, die ihr vielleicht als Kelly aus „The Office“ kennt. Alle 10 Folgen sind ab sofort auf Netflix verfügbar.

Die zweite Staffel von „Running Point“ ist heute unser Streaming-Tipp für euch. Und wenn ihr euch für Sport interessiert, dann hört doch auch mal rein in unseren Fahrrad-Podcast „Antritt“. Die Fahrradwelt ist nämlich voller spannender Geschichten. Jede Woche geht’s in „Antritt“ um Sport und Technik, Politik und Planung, Geschichte, Alltagsfahrten und die Fahrradindustrie. Ihr findet den Podcast in den Show Notes und auch überall dort, wo es Podcasts gibt.

Der Tipp und das Skript kamen heute von Max Martin Höfer, Audioproduktion: Benjamin Serdani. Und ich bin Jessi Jus. Habt ein schönes Wochenende! Empfohlen vom Podcast detektor.fm.