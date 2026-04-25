Kein Platzhalter mehr
In Staffel 1 von „Running Point“ stolpert Isla Gordon eher zufällig in den Job als Präsidentin der Los Angeles Waves. Eigentlich ist sie bekannt als reiches Party-It-Girl. Als ihr Bruder Cam seinen Porsche allerdings unter Drogeneinfluss zu Schrott fährt, muss sie spontan seinen Posten übernehmen.
In Staffel 2 ist die Ausgangslage eine andere, denn Isla ist jetzt nicht mehr die Außenseiterin wie zuvor, sondern die Frau, auf die im Basketball alle zeigen. Die Waves erholen sich vom Skandal der Vorsaison, ein Titelgewinn scheint in Reichweite, aber während Isla versucht das Team zusammenzuhalten und ihr Privatleben nicht völlig aus den Fugen geraten zu lassen, arbeitet Bruder Cam im Hintergrund still an seiner Rückkehr.
Der Feind im eigenen Nest
Kate Hudson kehrt als Isla zurück, Justin Theroux als intriganter Bruder Cam, Brenda Song als Islas beste Freundin und Stabschefin Ali. Neu dazu kommen unter anderem Ken Marino und Jay Ellis. Hinter der Serie steht Mindy Kaling, die manche vielleicht noch als Kelly aus „The Office“ kennen. Das Ergebnis ist ein mix aus Sport-, Comedy- und Drama-Serie.
Alle zehn Folgen sind ab sofort auf Netflix verfügbar.
Was läuft heute?
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