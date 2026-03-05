I got it bad, got it bad, got it bad, I’m hot for teacher

„Vladimir“ basiert auf dem Bestseller-Roman von Julia May Jonas und erzählt die Geschichte einer namenlosen Protagonistin mittleren Alters, gespielt von Hollywood-Star Rachel Weisz. Sie ist Schriftstellerin, Professorin, Ehefrau und Mutter.

Die Idylle des Bildungsbürgertums ist aber gestört: Ihre ohnehin schon komplizierte Ehe und ihre Karriere geraten ins Chaos, als sie eine regelrechte Obsession für einen Kollegen an dem kleinen Liberal Arts College entwickelt: Vladimir. Rachel Weisz spricht dabei immer wieder direkt in die Kamera und führt so durch die Handlung. Sie durchbricht immer wieder die vierte Wand und gibt den Zuschauenden direkten Zugang zu ihren Gedanken. Oder zumindest zu dem, was sie uns glauben machen will.

Hochkarätige Besetzung

Die Autorin der Buchvorlage, Julia May Jonas, hat auch als Autorin und Executive Producer an der Serie mitgewirkt und war am Set vor Ort. Rachel Weisz ist einer der großen Namen Hollywoods. Die britisch-amerikanische Schauspielerin wurde schon mehrfach ausgezeichnet und gewann 2006 den Oscar als beste Nebendarstellerin für „Der ewige Gärtner“. Auch 2019 wurde sie für „The Favourite“ für einen Oscar nominiert. Besonders bekannt ist sie aus Filmen wie „Die Mumie“, „Constantine“ und „Black Widow“.

Die Serie „Vladimir“ findet ihr ab sofort auf Netflix.

