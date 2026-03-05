Play
Bild: Vladimir | Courtesy of Netflix © 2026 Copyright

Was läuft heute? | Vladimir

Oder: Lolito

In der Miniserie „Vladimir“ entwickelt eine College-Lehrerin, gespielt von Rachel Weisz, eine Obsession für einen neuen, jüngeren Kollegen und setzt damit ihre Ehe und Karriere aufs Spiel.

I got it bad, got it bad, got it bad, I’m hot for teacher

„Vladimir“ basiert auf dem Bestseller-Roman von Julia May Jonas und erzählt die Geschichte einer namenlosen Protagonistin mittleren Alters, gespielt von Hollywood-Star Rachel Weisz. Sie ist Schriftstellerin, Professorin, Ehefrau und Mutter.

Die Idylle des Bildungsbürgertums ist aber gestört: Ihre ohnehin schon komplizierte Ehe und ihre Karriere geraten ins Chaos, als sie eine regelrechte Obsession für einen Kollegen an dem kleinen Liberal Arts College entwickelt: Vladimir. Rachel Weisz spricht dabei immer wieder direkt in die Kamera und führt so durch die Handlung. Sie durchbricht immer wieder die vierte Wand und gibt den Zuschauenden direkten Zugang zu ihren Gedanken. Oder zumindest zu dem, was sie uns glauben machen will.

Hochkarätige Besetzung

Die Autorin der Buchvorlage, Julia May Jonas, hat auch als Autorin und Executive Producer an der Serie mitgewirkt und war am Set vor Ort. Rachel Weisz ist einer der großen Namen Hollywoods. Die britisch-amerikanische Schauspielerin wurde schon mehrfach ausgezeichnet und gewann 2006 den Oscar als beste Nebendarstellerin für „Der ewige Gärtner“. Auch 2019 wurde sie für „The Favourite“ für einen Oscar nominiert. Besonders bekannt ist sie aus Filmen wie „Die Mumie“, „Constantine“ und „Black Widow“.

Die Serie „Vladimir“ findet ihr ab sofort auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen