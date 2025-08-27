Russlands Seemacht — Die Strategie der fünf Meere

Grob gesagt geht es bei der „Strategie der fünf Meere“ für Russland darum, eine strategische Einflusssphäre rund um die Ostsee, das Schwarze Meer, das Kaspische Meer und um das Asowsche und Weiße Meer zu schaffen.

Die Dokumentation „Russlands Seemacht — Die Strategie der fünf Meere“ zeigt aber auch, dass die politische Doktrin noch deutlich komplizierter ist. Mit Archivmaterial und Interviews mit internationalen Sicherheitsexpertinnen und -experten sowie russischen Oppositionellen gibt die Doku einen tiefen Einblick in die langfristige geopolitische Strategie Russlands.

Ein Plan aus dem Zarenreich

Die Idee zur Doktrin kommt nicht direkt von Putin. Sie geht zurück bis auf das Zarenreich. Auch von der Sowjetunion wurden die Pläne weiterverfolgt. Dementsprechend sind die Pläne nicht nur dafür gedacht, zentrale Handelsrouten besser kontrollieren zu können, sondern auch, um die Energieversorgung Russlands zu sichern.

Der Plan hat zudem nationalistische und imperialistische Motive, in denen es vor allem darum geht, regionale Machtverhältnisse zu verschieben.

Wenn ihr die internationale Politik von Wladimir Putin besser verstehen wollt, könnt ihr „Russlands Seemacht — Die Strategie der fünf Meere“ jetzt in der Arte-Mediathek schauen.

