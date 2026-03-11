Eine neue Chance
Am Anfang der Serie kehrt Dr. Scarpetta zurück nach Virginia. Dort übernimmt sie die Stelle als Chefpathologin. Diesen Job macht sie allerdings nicht zum ersten Mal: Schon im Jahr 1998 hatte sie diese Stelle besetzt. Doch sie musste aufgrund einiger Fehler abtreten. Damals wollte Scarpetta einen Serienmörder fassen, den sie nicht schnappen konnte.
Als sie nun erneut den Job antritt, gibt es eine neue Mordserie, die sehr an ihren damaligen Fall erinnert. Es könnte sein, dass wieder der gleiche Täter dahinter steckt. Dr. Scarpetta setzt alles daran, den Mörder zu bekommen, weil sie die Fehler der Vergangenheit wiedergutmachen will.
Starbesetzung
Die Serie „Scarpetta“ kommt mit einer Starbesetzung daher. Neben Nicole Kidman in der Hauptrolle der Gerichtsmedizinerin Dr. Kay Scarpetta wird ihre Schwester Dorothy von Jamie Lee Curtis verkörpert und der FBI-Profiler Benton Wesley wird von Simon Baker gespielt.
„Scarpetta“ ist ab jetzt auf Amazon Prime Video zu sehen.
