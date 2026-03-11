Was läuft heute online und Videostreams? TV-Programm und Dokus empfohlen. Vom Podcastradio detektor.fm.

Hey und herzlich willkommen zu „Was läuft heute“. Am Mittwoch, den 11. März, habe ich eine neue Serie für euch dabei, die auf einer sehr erfolgreichen Buchreihe basiert, nämlich der der Schriftstellerin Patricia Cornwell. In den Büchern von Cornwell geht es um die Gerichtsmedizinerin Dr. Kay Scarpetta, gespielt von Nicole Kidman.

Am Anfang der Serie kehrt sie zurück nach Virginia, um dort ihre frühere Stelle als Chefpathologin wieder aufzunehmen. Sie sieht es als Chance, sich wieder zu rehabilitieren, denn im Jahr 1998 hat sie ein paar Fehler gemacht und musste ihre Stelle aufgeben. Damals, 1998, wollte Scarpetta einen Serienmörder fassen, was allerdings nicht geklappt hat. Jetzt, in der Gegenwart, gibt es eine neue Mordserie mit auffälligen Ähnlichkeiten zu ihrem damaligen Fall. Vielleicht steckt ja der gleiche Täter dahinter.

Scarpetta setzt alles daran, den Mörder zu fassen, um ihre Fehler der Vergangenheit wieder gut zu machen, aber natürlich auch, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Andere wichtige Personen, wie Scarpetta’s Schwester Dorothy, Pete Marino von der Mordkommission und der FBI-Profiler Benton Wesley, wurden ebenfalls aus der Romanvorlage entnommen. Nicole Kidman ist nicht der einzige Hollywoodstar in der Serie. Dorothy wird zum Beispiel von Jamie Lee Curtis verkörpert, und der FBI-Profiler Benton Wesley von Simon Baker gespielt. Den kennt ihr vielleicht aus „The Mentalist“.

Patricia Cornwell hat in ihrer Romanreihe bereits 29 Bände über ihre Figur Kay Scarpetta veröffentlicht. Showrunnerin Liz Zahnoff hat also mehr als genug Material für die Serie. Aber ob es mehr als eine Staffel geben wird, hängt natürlich auch davon ab, wie gut das Ganze dann beim Publikum ankommt. Wenn ihr herausfinden wollt, ob die Serie Potenzial für weitere Staffeln hat, dann schaut sie euch doch einfach selbst an. „Scarpetta“ gibt es ab jetzt bei Amazon Prime Video zu sehen.

