Bild: ARD Degeto Film/HR/funk/Dreamtool Entertainment GmbH/Elliott Kreyenberg
Bild: Schattenseite | Bild: ARD Degeto Film/HR/funk/Dreamtool Entertainment GmbH/Elliott Kreyenberg

Was läuft heute? | Schattenseite

Wenn das Netz dein schlimmster Feind wird

An Nolas neuer Schule werden Handys gehackt und intime Geheimnisse der Schüler veröffentlicht — auch Nola bleibt nicht verschont.

Ein Klick, der alles zerstört

Was, wenn deine intimsten Geheimnisse mit einem Klick öffentlich werden? In der neuen ARD-Serie „Schattenseite“ wird eine anonyme Website zur Bedrohung für eine ganze Schule. Schülerin Nola will nach einem Neuanfang eigentlich nur dazugehören, doch dann stirbt ein Mitschüler und kurz darauf taucht die Schattenseite auf: eine Plattform, die geheime Chats, Fotos und Affären veröffentlicht. Was als digitales Gerücht beginnt, wird schnell zum Albtraum.

Wem kannst du noch trauen?

Die sechsteilige Serie zeigt, wie schnell Vertrauen bricht, wenn Privates im Netz landet. Nola und Corvin suchen nach den Verantwortlichen, während rundherum Beziehungen zerbrechen und Existenzen zerstört werden. Basierend auf dem Roman von Jonas Ems, inszeniert von Özgür Yildirim und Alison Kuhn, entsteht ein intensiver Thriller über Cybermobbing, Geheimnisse und den Kontrollverlust in der digitalen Welt. „Schattenseite“ ist eine packende Serie für eine Generation, die online groß geworden ist.

Alle sechs Folgen der neuen Serie findet ihr in der ARD Mediathek!

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

