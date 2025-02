Scholz gegen Merz

Am 23. Februar – also in genau zwei Wochen sind Bundestagswahlen – wir sind also mitten im Wahlkampf. In dem TV-Duell “Scholz gegen Merz” von ARD und ZDF treffen zwei Politiker aufeinander, bei denen es schon mal hitzig zuging. Zuletzt bei der verhärteten Debatte im Bundestag zur Migrationspolitik. Es ist das erste physische Treffen der beiden nach dieser Debatte. Sandra Maischberger und Maybrit Illner moderieren das Duell. Live verfolgen könnte ihr das ab 20:15 Uhr in der ARD und im ZDF und natürlich auch in den Mediatheken.

Der Krieg des Charlie Wilson

Washington DC, 1980. Kalter Krieg. Charlie Wilson (Tom Hanks) trinkt, raucht und liebt die Frauen. Der texanische Kongressabgeordnete ist ein etwas anderer Politiker. Als er von der sowjetischen Invasion in Afghanistan hört, empört ihn die schwache Reaktion der USA. Deswegen beschließt er selbst etwas zu unternehmen. Gemeinsam mit der reichsten Texanerin, seiner Gelegenheitsgeliebten Joanne Herring (Julia Roberts) und dem CIA-Agent Gust Avrakotos (Philip Seymour Hoffman) zieht er los, um Allianzen zu schließen und Geld zu sammeln. Das Ziel? Die sowjetische Invasion beenden. “Der Krieg des Charlie Wilson” findet ihr ab jetzt in der Arte-Mediathek zu sehen.

Marriage Story

Nicole (Scarlett Johansson) und Charlie (Adam Driver) sind verheiratet und haben einen achtjährigen Sohn. Nicole ist Schauspielerin, Charlie Theaterregisseur – lange haben sie zusammen gearbeitet. Für eine Pilotfilm zieht Nicole mit dem gemeinsamen Sohn von New York zurück in ihre Heimatstadt LA. Trennung auf Zeit – denkt Charlie – Nicole will sich hingegen scheiden lassen. “Marriage Story” von Regisseur Noah Baumbach ist eine einfühlsame Geschichte über Liebe, Familie und Streit. Jetzt bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.