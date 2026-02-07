Play
Foto: BR/ORF/Superfilm Filmproduktions GmbH
Bild: School of Champions | Foto: BR/ORF/Superfilm Filmproduktions GmbH

Was läuft heute? | School of Champions – Staffel 3

Der Weg zu Olympia

Im Mittelpunkt der Coming-of-Age-Serie „School of Champions“ steht ein Elite-Ski-Internat, in dem junge Talente zu den besten Skifahrern und -fahrerinnen der Welt ausgebildet werden.

School of Champions — Staffel 3

In der Serie geht es um eine fiktive Ski-Akademie, in der der vielversprechendste Nachwuchs trainiert wird. Die Ausnahmetalente stehen unter ständigem Leistungsdruck und müssen immer wieder bis an ihre Grenzen und darüber hinaus gehen.

Die Serie handelt von einem Jahrgang am Internat. Zehn Talente wurden ausgewählt, die zu Profis ausgebildet werden sollen. Zu ihnen gehört der schüchterne Georg aus München, der hitzköpfige, aber talentierte Nikki, die Schweizerin Nawal, der zurückhaltende Luca und die ehrgeizige Dani. Neben ihren sportlichen Herausforderungen dreht sich die Serie auch um ihre privaten Probleme und persönlichen Konflikte.

Entscheidung beim Champions Cup

Das neue Schuljahr in der 3. Staffel ist vor allem von viel Unsicherheit geprägt. Wegen finanzieller Probleme soll die Akademie geschlossen werden. Es ist aber noch nicht alle Hoffnung verloren. Wenn die Schülerinnen der Akademie den internationalen Champions Cup gewinnen, könnte das Internat vielleicht doch noch gerettet werden.

„School of Champions“ wurde vom ORF in Zusammenarbeit mit dem BR und SRF produziert und unter anderem im Gasteiner Tal und in Wien gedreht. 

Die dritte Staffel von „School of Champions“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

