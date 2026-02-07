Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast detektor.fm.

Hallo, liebe Streaming-Fans! Es ist Samstag, der 7. Februar, und es ist soweit: Die olympischen Winterspiele haben gerade begonnen. Für alle Freunde des Wintersports haben wir jetzt passend zum Start der Winterspiele eine Serie, in der es um ein Ski-Internat geht. Die Serie „School of Champions“ geht jetzt schon in die dritte Staffel.

In der fiktiven Coming-of-Age-Serie geht es um junge Talente an einem Elite-Ski-Internat in Österreich. Nur wenige schaffen es, dort aufgenommen zu werden, und noch weniger schaffen es, dort dann auch zu bleiben. Sie stehen unter ständigem Leistungsdruck, gehen immer wieder an ihre Grenzen und darüber hinaus. Zu den Ausnahmetalenten am Internat gehören der schüchterne Georg aus München, der hitzköpfige, aber talentierte Niki, die Schweizerin Nawal, der zurückhaltende Luca und die ehrgeizige Dani.

Neben sportlichen Herausforderungen geht es in der Serie aber auch um Freundschaft, Konkurrenz und persönliche Probleme der Sportler. „Du bist der erste offen homosexuelle Fahrer am Skizirkus. Ich habe das Gefühl, dass ich endlich ich selbst sein kann, ohne mich verstecken zu müssen. Ich will zur Olympia!“ „Manchmal ist man in einer Situation, die einem vorgegeben ist, und dann ist es, glaube ich, hilfreich, wenn man das einfach so annimmt. Ich kann nicht einfach zuschauen, wie das größte Talent, das ich je trainiert habe, einfach hinschmeißt. Ich werde nach Bozen gehen.“

Die Schule kämpft außerdem gegen finanzielle Probleme. Da stellt Schulleiter Marc einige Herausforderungen. Der muss sich parallel nämlich auch um sein Privatleben kümmern und will ein guter Vater sein. Im dritten Jahr an der Akademie stellt sich aber heraus, dass der Kampf nicht weitergeführt werden kann. Die Akademie muss geschlossen werden. Vor allem Luca setzt das zu. Dani steht für ihre Kritik an dem Trainer Faikhofer am Pranger, und Niki trainiert härter als je zuvor, weil er unbedingt bei Olympia teilnehmen will.

Georg vernachlässigt nach seinem Outing seine sportlichen Ambitionen, und Nawal hat derzeit mit familiären Problemen zu kämpfen. Es ist aber noch nicht alle Hoffnung verloren, weder für die Kids noch für die Akademie. Vielleicht kann die Schule doch noch gerettet werden, wenn die Schüler und Schülerinnen den internationalen Champions Cup gewinnen. „HS Champions Cup, das ist unser Sport, unser Berg. Wir haben nichts mehr zu verlieren und alles zu gewinnen. Wer kann das, wenn nicht wir?“ „Wenn Italiener eine Stunde trainieren, werden wir zwei Stunden trainieren. Wenn Italiener um sechs aufstehen, werden wir um fünf aufstehen. Ich will gegen dich fahren, Dani. Kannst du dich einmal für mich freuen?“ „Ja, würde ich ja gern. Dann mach’s halt!“

„School of Champions“ wurde vom ORF in Zusammenarbeit mit dem BR und SRF produziert. Gedreht wurde die Serie unter anderem im Gasteinertal und in Wien. Ihr könnt in der Serie also neben viel Drama auch schöne Bergpanoramen und actionreiche Skirennszenen sehen. Vor allem aber könnte die Serie interessant für euch sein, wenn ihr euch für Wintersport interessiert und mal einen Einblick in die Skisportwelt bekommen wollt. Die dritte Staffel von „School of Champions“ könnt ihr euch jetzt in der ARD Mediathek anschauen. Habt ein schönes Wochenende! Morgen gibt’s schon den nächsten Streaming-Tipp für euch. Am besten abonniert uns schnell, damit ihr keine Folge „Was läuft heute“ verpasst. Tipp und Skript kamen heute von Jonas Nicolik, Audioschnitt Wiebke Stark. Und ich bin Jessi Jus. Wir hören uns!