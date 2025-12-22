Play
© NDR/Boris Laewen
Bild: Schwarzes Gold | © NDR/Boris Laewen

Was läuft heute? | Schwarzes Gold

Als plötzlich Öl unter den Feldern lag

„Schwarzes Gold“ erzählt die Geschichte einer Bauernfamilie, die während des Ölbooms in Witze um 1900 ihr Land und sich selbst verteidigen muss.

Erdöl-Boom in Niedersachsen

Erdöl, das klingt nach Texas, Wüstenstaaten oder großen Bohrtürmen. Doch lange bevor dort das schwarze Gold sprudelte, fand die erste erfolgreiche Erdölbohrung in Niedersachsen statt. Um 1900 wurde in der Lüneburger Heide so viel Öl gefördert, dass es zeitweise einen Großteil des deutschen Bedarfs deckte. Die ARD-Serie „Schwarzes Gold“ erzählt von dieser kaum bekannten Epoche deutscher Industriegeschichte.

Ein Dorf zerbricht am schwarzen Gold

Im Mittelpunkt der Serie steht die Bauerntochter Johanna Lambert (Harriet Herbig-Matten). Unter ihrem Land liegt Öl. Ein wertvoller Rohstoff, der Neid, Machtkämpfe und Verrat entfacht. Während Großbauern und Händler um das Öl kämpfen, gerät Johanna zwischen die Fronten von Enteignung, familiäre Tragödien und einer Liebe, die keine Zukunft haben darf.

„Schwarzes Gold“ überzeugt mit starken Bildern, einem hochkarätigen Cast und einem Soundtrack von Hans Zimmer. Alle sechs Folgen der Serie sind ab heute in der ARD-Mediathek verfügbar. Parallel dazu startet eine begleitende Dokumentation über den realen Ölboom in der Lüneburger Heide — ideal für alle, die tiefer in die wahre Geschichte hinter der Serie eintauchen möchten.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

