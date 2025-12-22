Hallo liebe Streaming-Fans! Heute ist Montag, der 22. Dezember. Bevor wir über unsere heutige Empfehlung sprechen, mal eine Frage an euch: Welcher Ort kommt euch zuerst in den Sinn, wenn ihr an einen Erdöl-Boom denkt? Der Wilde Westen, Texas oder vielleicht Katar? Überraschenderweise liegt die Antwort viel näher. Bevor in Texas überhaupt die ersten Tropfen flüssigen Goldes aus dem Boden schossen, wurde Erdöl schon – Trommelwirbel – in der Lüneburger Heide gefördert. Um 1860 stieß man, eigentlich auf der Suche nach Braunkohle, in nur 35 Metern Tiefe auf Öl. Die erste fündige Erdölbohrung der Welt fand mitten in Niedersachsen statt. Kurz darauf boomte die kleine Gemeinde. Arbeiter strömten in Massen herbei, Bohrbetriebe schossen aus dem Boden und zeitweise deckte Niedersachsen rund 80 Prozent des deutschen Ölbedarfs. In diese fast vergessene Ära führt uns die neue historische Serie „Schwarzes Gold“, ein sechsteiliges Drama über Macht, Gier, Liebe und den Preis des Fortschritts. „Schwarzes Gold“ spielt um 1900, mitten im deutschen Ölrausch. Im Zentrum steht die Bauerntochter Johanna Lambert, gespielt von Harriet Herbig Matten, die gerade mit der zweiten Staffel ihrer Hitserie „Maxton Hall“ einen Erfolg feiern konnte. Johanna, die magt, arbeitet hart um ihre Familie über Wasser zu halten, während tief unter ihren Feldern ein Schatz schlummert, von dem fast niemand etwas ahnt. Nur Richard Pape, der Sohn des benachbarten Großbauern, weiß vom Öl unter den Lambert-Ländern. Er träumt nicht nur von Reichtum, sondern auch von einer Zukunft mit Johanna. Doch ihre Liebe ist verboten. „Unter eurem Wald liegt der Erdöl, und das ist ein Vermögen wert. Du hast uns um unseren Wald gebracht. Das ist mein Wald! Warum hast du mir nichts gesagt von dem Öl?“ „Das Öl ist die Zukunft. Ich wollte erst sicher gehen, dass ich recht habe, bevor ich dir irgendwas verspreche, das ich dann nicht halten kann.“ Als der gerissene Ölhändler Tyler Robertson auftaucht, entlädt sich die Spannung endgültig. Wilhelm Pape, Richards Vater, steigert sich in seinen Machthunger hinein, greift zurück auf dreckige Mittel: Enteignung, Erpressung, Verrat. Nach dem mysteriösen Tod ihres Vaters muss Johanna ihren Familienwald verkaufen. Genau dort lässt Wilhelm sofort bohren und löst damit eine Kette von Ereignissen aus, die das Dorf spalten, Familien zerreißen und Existenzen bedrohen. Doch Johanna lässt sich nicht unterkriegen. Mit Mut und Entschlossenheit stellt sie sich gegen die Übermacht, vereint die Bauern des Dorfes und kämpft für Gerechtigkeit, Liebe und das Überleben ihrer Heimat. „Wissen Sie, was wir hier mit Wölfen machen? Wir jagen sie, bis das ganze Rudel erledigt ist. Wir verseuchen den Bauern das Wasser, wenn wir noch tiefer bohren. Das Öl ist im Grundwasser. Noch tiefer. Dann müssen sie verkaufen.“ Die Serie ist hochkarätig besetzt. Neben Harriet Herbig Matten und Aaron Hilmer spielen unter anderem Jessica Schwarz, Henni Rehns, Lena Urzendowski, Martin Tschokasch und Gwendoline Christie. Ein besonderes Highlight der Soundtrack stammt von Oscar-Preisträger Hans Zimmer und Alexej Igudesmann. Alle sechs Folgen des bildstarken Dramas „Schwarzes Gold“ findet ihr ab heute in der ARD Mediathek. Parallel startet eine begleitende Dokumentation über den echten Öl-Boom in der Lüneburger Heide – perfekt für alle, die tiefer in die Geschichte einsteigen wollen. Das war unser Streaming-Tipp zum Wochenstart. Wenn ihr uns gerade über Spotify oder Apple Podcasts hört, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Und vergesst nicht, uns zu folgen, dann landet die nächste Episode morgen direkt in eurem Feed. Skript und Tipp kamen heute von Niklas Metzinger, Audio-Produktion Tim Schmutzler, und ich bin Ina Lebedjew. Wir hören uns.