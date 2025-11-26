Play
Wer ist Pawel Durow?

Die Dokumentation „Telegram — Das dunkle Imperium von Pawel Durow“ taucht ein in das Leben und Wirken des mysterieusen russischen Tech-Mlliardärs und Telegram-Gründers. Und fragt: Ist dieser Mann kompromissloser Verfechter radikaler Freiheit oder ein Komplize von Verbrechern aller Art?

Telegram — Das dunkle Imperium von Pawel Durow

Die einen verbinden die Messenger-App Telegram mit Gruppen, in denen Verschwörungsmythen geteilt werden, die anderen sehen darin einen der letzten Orte im Internet, an denen man noch sagen kann, was man denkt. Die App ist umstritten, genau wie ihr Gründer Pawel Durow.

Die Dokumentation „Telegram — Das dunkle Imperium von Pawel Durow“ zeigt, was es mit dem Tech-Milliardär auf sich hat und worum es ihm wirklich geht. Macht oder Meinungsfreiheit? Der Autor Aleksandr Urzhanov hat den Aufstieg des Gründers mehr als 20 Jahre lang verfolgt. Für die Doku reist Urzhanov nach Paris, St. Petersburg, Dubai und Berlin, um herauszufinden, wer Pawel Durow wirklich ist und was ihn antreibt.

Offenbar ein Ort für Kriminelle

Mit mehr als einer Milliarde aktiven Usern ist Telegram eine der erfolgreichsten Apps überhaupt. Doch in den vergangenen Jahren ging der Erfolg auch damit einher, dass die App zunehmend Kriminelle anzog: Seit 2024 wird in Frankreich gegen Pavel Durow ermittelt — ihm wird Beihilfe zur Verbreitung von Kinderpornografie und zum Drogenhandel vorgeworfen.

Dabei stellt sich auch die Frage, wo die Verantwortung der Plattformen beginnt und wo diese aufhört. Ihr könnt euch „Telegram – Das dunkle Imperium von Pavel Durow“ jetzt in der ARD-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

