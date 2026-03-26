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Bild: Scrubs – S10 | Foto: Disney/Hulu

Was läuft heute? | Scrubs — Staffel 10

„I’m no Superman“

15 Jahre nach dem ursprünglichen Ende der Krankenhaus-Comedy Serie „Scrubs“ kehrt die Show mit einer zehnten Staffel zurück. Genau wie Arzt und Tagträumer J.D., der nach mehreren Jahren als Hausarzt in den turbulente Krankenhausalltag des Sacred Heart zurückkehrt .

Scrubs

Neun Staffeln lang lief die Krankenhaus-Comedy Serie „Scrubs“, die sich um den Assistenzarzt J.D. beim Start seiner Karriere im Sacred Heart Krankenhaus dreht. Zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen erlebt er einen stressigen, aber oft auch absurd komischen Krankenhausalltag. Über ein Jahrzehnt später gibt es, mit der zehnten Staffel, endlich neues aus der Welt von „Scrubs“

Alberne Tagträume und philosophische  Geschichten

Jahre nachdem J.D. das Sacred Heart verlassen, arbeitet er eigentlich als Hausarzt für Senioren und langweilt sich unglaublich. Als er für einen seiner Patienten aber seinen alten Arbeitsplatz besuchen soll, entschließt er sich wieder zurück ins Sacred Heart zu kehren. Neben Showrunner Bill Lawrence sind für die neuen Folgen auch Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke und John C. McGinley in ihre ikonischen Rollen zurückgeschlüpft.

Die neue Staffel „Scrubs“ gibt es auf Disney.

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