Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von „Was läuft heute?“ Heute ist Donnerstag, der 26. März, und heute kehrt „Scrubs“, die Mutter aller Krankenhaus-Hitcoms, endlich zurück. Die Frage, die man sich als Fan natürlich stellt: Kann der Humor von „Scrubs“ noch überzeugen, oder sind die Tagträume und Running Gags, zum Beispiel vom meckernden Dr. Cox, mittlerweile vielleicht ein bisschen altbacken? Wohl kaum eine andere Serie steht stellvertretend so sehr für den Humor von Millennials wie die Krankenhaus-Serie „Scrubs“.

Die ersten neun Staffeln liefen zwischen 2003 und 2011 bei ProSieben. Dort haben die meisten von euch wahrscheinlich zum ersten Mal J.D. und seinen Alltag als junger Arzt im Krankenhaus Sacred Heart über die Schulter geschaut. In der Zwischenzeit hatte Showrunner Bill Lawrence zwar mit Serien wie „Ted Lasso“ und „Shrinking“ große Erfolge, aber mit den Jahren wurde der Hunger nach neuen „Scrubs“-Folgen in der Community immer größer. Über 15 Jahre gab es nichts Neues, aber das ändert sich jetzt. Es gibt tatsächlich eine neue und zehnte Staffel.

Ich bin John Dorian. Der sind sie nicht wirklich. Und wie ich das bin? Nein, zurückgezogen. Ich finde ich den richtigen Rhythmus. Vielleicht, weil du einfach keinen hast. Wir brauchen einen geheimen Handschlag. Bereit? High Five und dann runter. Und Jazz Hands, wenn die Zeit reicht. Klar doch! Sieh dir dieses Gruselkabinett an. Ich weiß nicht, wie ich diese Kinder erziehen soll.

Bei manchen Eingriffen wird man noch ein bisschen schwummerig. Wenn es dein Traum ist, eine mittelmäßige Ärztin zu sein: Mission erfüllt, Dr. Cox. Ich muss Sie bitten, den Eingang runterzuschalten. Kriege ich keine drei Strikes? Sie haben schon 900 Strikes.

Die Serie knüpft direkt an das Ende von Staffel 8 an und ignoriert somit die Ereignisse aus der von Fans verhassten neunten Staffel. J.D. arbeitet mittlerweile als Hausarzt für Senioren in einem Vorort, weit weg von den medizinischen Notfällen und dem stressigen Krankenhausalltag. Für einen Termin kehrt er an seinen alten Arbeitsplatz im Sacred Heart Krankenhaus zurück, und dort trifft er auf alte Bekannte und Freunde: Seinen Kumpel Turk zum Beispiel, den grummeligen Dr. Cox und auch seine Ex-Frau Elliot. Dabei wird ihm bewusst, wie sehr ihm die Arbeit an diesem Ort gefehlt hat.

Diese Assistenzärzte brauchen genau das, was ich mal für dich gewesen bin. Hey, du kannst das! Sie wird die Arterie anstechen. Nein, wird sie nicht. Hab ich’s im Gesicht? Nein. Und noch mehr in drei, zwei eins.

Dieser Job ist wirklich hart. In jeder Schicht tun wir so viel Gutes wie möglich. Ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen. Wir finden es raus. Helfen wir deinem Arzt. Man schafft das nicht alleine. Jeder Arzt will mal der Welt sein, aber die meisten unserer Helden Momente sind anders als in den Filmen. Ich fliege! Vielleicht seid ihr einfach zu alt fürs Fliegen. Niemals!

Die neuen Folgen bieten die gewohnte Mischung aus J.D.s Tagträumereien und Beobachtungen. Dieses Mal aber nicht über das Leben als junger Assistenzarzt, sondern über Themen wie das Älterwerden und die neue Rolle von J.D. als Mentor. Bei so einer großen Reunion ist natürlich auch wichtig, dass der ursprüngliche Cast wieder am Start ist. Neben Zach Braff als J.D. sind unter anderem auch Donald Faison als Turk, Sarah Chalk als Elliot, Judy Reyes als Carla und John C. McGinley als Dr. Cox zu sehen.

Und wie es schon im Trailer zu hören war, bekommen deutschsprachige „Scrubs“-Fans auch wieder die alten Synchronstimmen auf die Ohren. Ob und wie es nach Staffel 10 mit „Scrubs“ weitergeht, das hängt jetzt vom Erfolg der neuen Folgen ab. Die gibt es für euch ab sofort auf Disney.

Die neuesten Serien und Filme als auch spannende Dokus bekommt ihr jeden Tag bei uns im Podcast. Wenn es euch gefällt, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Der Tipp und das Skript kam heute von Christopher Jung. Audioproduktion: Paula Bültemann. Habt noch einen schönen Tag! Bis morgen. Untertitel im Auftrag des ZDF für funk.