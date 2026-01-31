Play
Was läuft heute? | Shrinking — S3

Zeit für Vergebung

In der Serie „Shrinking“ spielt Jason Segel einen Psychologen, der seine Frau in einem Autounfall verloren hat und langsam wieder lernen muss ein normales Leben zu führen.

Shrinking — Staffel 3

In der Serie „Shrinking“ geht es um den Psychologen Jimmy. Nachdem seine Frau bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, fühlt er sich nicht mehr in der Lage, seinen Job richtig auszuführen. Plötzlich ist da nichts mehr außer Trauer. Irgendwie muss sich Jimmy jedoch wieder aufraffen, denn auch seine Tochter trauert, und er muss für sie da sein.

Irgendwann findet Jimmy zurück in sein Leben. Auf dem Weg dorthin wirft er jedoch alle Ideale über Bord, die er als Psychologe gelernt hat. Immer wieder überschreitet er professionelle Grenzen — einen Patienten lässt er sogar bei sich einziehen.

Vergeben, aber nicht vergessen

Die Serie schlägt meist einen humorvollen Ton an, behandelt jedoch auch sehr ernste Themen. Jimmy lernt im Laufe der Serie zum Beispiel den Mann kennen, der den Unfall verursacht hat, bei dem seine Frau ums Leben kam. Anfangs will er nichts von ihm wissen, doch mit der Zeit lernt er, zu vergeben.

In Staffel 3 steht nun auch die Frage im Raum, ob Jimmy schon bereit ist, nach dem Tod seiner Frau, eine neue Beziehung einzugehen. Zwischen ihm und Sofi scheint es nämlich zu funken.

How I Met Your Mother-Vibes

Sofi wird von Cobie Smulders gespielt, die in der Serie „How I Met Your Mother“ als Robin zu sehen war. Da Jason Segel bei „How I Met Your Mother“ Marshall spielte, könnte die Besetzung bei „Shrinnking“ für „How I Met Your Mother“ Fans etwas gewöhnungsbedürftig sein.

Wenn ihr herausfinden wollt, ob es soweit kommt, könnt ihr die dritte Staffel von „Shrinking“ jetzt bei Apple TV schauen.

