Hallo zusammen, schön, dass ihr zuhört. Es ist Samstag, der 31. Januar. Heute haben wir eine richtige Feel-Good-Serie für euch dabei, die aus der Feder von Scrubs-Macher Bill Lawrence, dem How I Met Your Mother-Darsteller Jason Siegel und Ted Lasso-Star Brad Goldstein stammt: Shrinking. Die Serie geht mittlerweile in die dritte Staffel. In der Serie spielt Jason Siegel den Psychologen Jimmy. Am Anfang der ersten Staffel ist er aber nicht mehr wirklich in der Lage, seinen Job als Psychologe richtig auszuführen. Seine Frau ist gerade gestorben, und wie soll ein Psychologe seinen Patienten helfen, wenn er sich selbst miserabel fühlt? Jimmy bleibt allerdings nichts anderes übrig, als sich zusammenzureißen. Denn er hat eine Tochter, die auch unter dem Tod der Mutter leidet. Eigentlich haben die beiden eine ganz gute Beziehung zueinander, die durch den Tod der Mutter aber auf die Probe gestellt wird. Auch Jimmys Freunde und seine Patienten werden von seiner Trauer in Mitleidenschaft gezogen.

Weil Jimmy das Gefühl hat, dass er sowieso nichts mehr zu verlieren hat, überschreitet er immer wieder professionelle Grenzen und behandelt seine Patienten auf eine, ja, sagen wir mal, eher unkonventionelle Art und Weise. Sein Mentor Paul, der von Harrison Ford gespielt wird, sorgt aber dafür, dass Jimmy nicht zu viel Blödsinn anstellt. Tadaa! Der Goat ist wieder da, Gott sei Dank! Da ist er ja. Willkommen zurück! Das ist echt schön. Okay, dann, ich, Alice, wird bald aufs College gehen. Ich werde Fußball spielen, ein Grenadikett. Wie gehst du damit um? Eigentlich wünsche ich mir für sie, dass sie bei mir lebt, bis ich friedlich sterbe. Dann kann sie gehen und alle Fehler machen, die eine junge Frau in ihren 70ern eben macht. Oh, das klingt gesund. Ich weiß, ich muss einen Schritt nach vorne machen, aber ich hänge einfach fest. Mann!

In der zweiten Staffel wird Sophie als neuer Charakter eingeführt. Für How I Met Your Mother-Fans könnte diese Besetzung ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein, denn Jimmy wird von Jason Siegel gespielt, den man von How I Met Your Mother als Marshall kennt. Sophie bahnt sich als Love Interest für Jimmy an, die wiederum von Cobie Smulders gespielt wird, die in How I Met Your Mother Robin verkörpert hat. Okay, bis dann, Jimmy. Alter, wieso hast du sie nicht nach einem Date gefragt? Wes, du weißt, ich hasse es, bespitzelt zu werden. Sie hat aber recht, Mann. Das war schmerzhaft. Was zum Geier? Hat doch gesagt, dass sie ihn mag. Hey, hey, hab ihn! Ich hab ihn! Alle von euch raus aus meinem Garten! Ihr habt Angst, einen Schritt nach vorne zu machen, aber ihr wisst, dass ihr das solltet. Manchmal glaube ich, ich mache nicht das, was ich wirklich machen sollte. Weißt du, manchmal glaube ich, du brauchst einen Therapeuten. Hast du einen Therapeuten? H-hatte ich, aber er hat gesagt, ich brauche das nicht mehr. Das ist doch nie passiert. Glück ist vielleicht gar keine so unmögliche Sache. Das ist eine freie Wahl. Weshalb sind Sie hier? H, kennst du das? Und C, nur ein H-Schnitt.

Dass Shrinking unter anderem vom Scrubs-Macher Bill Lawrence kommt, merkt man. Ähnlich wie bei Scrubs steht in der Serie der Humor im Vordergrund. Aber neben Freundschaft geht es in der Serie auch um sehr ernste Themen wie Tod, Trauer und Vergebung. Die Serienfigur Dr. Paul Rhodes wurde übrigens von dem Psychiater Phil Stutz inspiriert, der seine eigene Serie auf Netflix hat. Jonah Hill hat im Jahr 2022 mit Stutz eine Dokumentation über den Psychiater gedreht, der gleichzeitig auch sein eigener Therapeut ist. Beim Casting für die Rolle hatten sich die Macher nach einem Schauspieler umgeschaut, der Ähnlichkeiten mit Harrison Ford haben sollte. Dass Harrison Ford selbst Interesse an dieser Rolle haben könnte, hatten die Serienmacher tatsächlich gar nicht für möglich gehalten. Harrison Ford sagte dazu einmal, es sei ihm gleich klar gewesen, dass er die Rolle spielen wollen würde, denn das Drehbuch zu Shrinking sei eines der besten, das er je gelesen habe. Davon könnt ihr euch jetzt auch selbst überzeugen. Die dritte Staffel Shrinking könnt ihr euch jetzt bei Apple TV ansehen. Das war unser Streaming-Tipp für heute. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann folgt oder abonniert uns doch kostenlos in der Podcast-App eures Vertrauens. Der Tipp und das Skript kamen heute von Jonas Nikolic, Audioproduktion Paula Bültemann. Und ich bin Jessi Jus. Ciao!