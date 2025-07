Zurück in die 2000er

Ein langer Pony, schwarz lackierte Fingernägel und dieser eine Songtext, den man bis heute mitsprechen kann, als wäre er nie weg gewesen — willkommen in der Pop-Punk-Teenage-Zeitkapsel! Die Doku „Simple Plan: The Kids in the Crowd“ nimmt uns mit zurück in die wilden 2000er zu den Anfängen einer Band, die ganze Generationen begleitet hat.

Im Mittelpunkt der Doku stehen fünf Jungs aus Kanada, die mit Songs wie „Welcome to My Life“ oder „Perfect“ viele zwischen Schulstress, Elternfrust und Liebeskummer begleitet haben. Die Doku erzählt dabei aber nicht nur von den Höhen des Erfolgs, sondern auch von den Tiefen, inklusive Tour-Stress und dem ständigen Kampf in der Musikindustrie.

Simple Plan heißt Fanliebe und Freundschaft

Neben bisher unveröffentlichtem Archivmaterial und Backstage-Einblicken in ihre ausverkaufte 2024-Welttournee kommen auch viele bekannte Wegbegleiter und Musikerinnen aus der Punkrock-Szene zu Wort, wie zum Beispiel Avril Lavigne oder Mark Hoppus von „Blink 182“. Es geht um Gemeinschaft, Durchhalten und eine Fanbase, die ihresgleichen sucht.

„Simple Plan: The Kids in the Crowd“ bietet euch einen ehrlichen Blick auf eine Band, die nie wirklich weg war und immer noch genau da ist, wo sie hingehört. Ihr könnt die Doku jetzt bei Prime Video streamen.

