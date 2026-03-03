Play

Was läuft heute? | Siren’s Kiss

Femme fatale?

Eine Frau war mit drei verschiedenen Männern verlobt. Alle drei sind unter mysteriösen Umständen gestorben. Alles bloßer Zufall? Ein Versicherungsvertreter muss sich selbst in Gefahr begeben um die Wahrheit herauszufinden.

Alles Zufall?

In der K-Drama-Serie „Siren’s Kiss“ kommt der Versicherungsdetektiv Cha Woo-seok der Auktionatorin Han Seol-ah auf die Spur. Sie war dreimal verlobt. Alle drei Verlobte starben unter verdächtigen Umständen. Cha Woo-seok bekommt einen mysteriösen Anruf von einer Informantin, die behauptet, Beweise für einen Betrugsmord zu haben. Doch bevor sie die Wahrheit enthüllen kann, ereilt auch sie der Tod.

Es locken die Sirenen

Um die Wahrheit herauszufinden, schlägt Woo-seok Han Seol-ah vor, dass sie eine Beziehung vortäuschen. Während er ihr auf der Spur ist, entwickelt sich ein psychologisches Duell zwischen den beiden. Ist sie die tödliche Sirene, die aus Gier mordet oder wurde sie selbst zum Opfer einer raffinierten Verschwörung? Je tiefer er in ihre Geheimnisse eintaucht, desto mehr verstrickt er sich selbst in ein gefährliches Netz. Je mehr er herausfindet, desto mehr wird klar: Der Ausweg könnte ihn alles kosten.

„Siren’s Kiss“ ist ein spannungsgeladener K-Drama-Thriller mit prominenter Besetzung. Die Hauptrollen spielen Park Min-young als Han Seol-ah und Wi Ha-jun als Cha Woo-seok. Park Min-young ist in Korea bereits ein Star und bekannt aus erfolgreichen K-Dramas wie „City Hunter“, „Healer“ und zuletzt „Marry My Husband“. Wi Ha-jun wurde international bekannt durch seine Rolle als Polizist Hwang Jun-ho in der Netflix-Serie „Squid Game“.

Die Serie „Siren’s Kiss“ findet ihr ab sofort bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen