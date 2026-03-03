Alles Zufall?

In der K-Drama-Serie „Siren’s Kiss“ kommt der Versicherungsdetektiv Cha Woo-seok der Auktionatorin Han Seol-ah auf die Spur. Sie war dreimal verlobt. Alle drei Verlobte starben unter verdächtigen Umständen. Cha Woo-seok bekommt einen mysteriösen Anruf von einer Informantin, die behauptet, Beweise für einen Betrugsmord zu haben. Doch bevor sie die Wahrheit enthüllen kann, ereilt auch sie der Tod.

Es locken die Sirenen

Um die Wahrheit herauszufinden, schlägt Woo-seok Han Seol-ah vor, dass sie eine Beziehung vortäuschen. Während er ihr auf der Spur ist, entwickelt sich ein psychologisches Duell zwischen den beiden. Ist sie die tödliche Sirene, die aus Gier mordet oder wurde sie selbst zum Opfer einer raffinierten Verschwörung? Je tiefer er in ihre Geheimnisse eintaucht, desto mehr verstrickt er sich selbst in ein gefährliches Netz. Je mehr er herausfindet, desto mehr wird klar: Der Ausweg könnte ihn alles kosten.

„Siren’s Kiss“ ist ein spannungsgeladener K-Drama-Thriller mit prominenter Besetzung. Die Hauptrollen spielen Park Min-young als Han Seol-ah und Wi Ha-jun als Cha Woo-seok. Park Min-young ist in Korea bereits ein Star und bekannt aus erfolgreichen K-Dramas wie „City Hunter“, „Healer“ und zuletzt „Marry My Husband“. Wi Ha-jun wurde international bekannt durch seine Rolle als Polizist Hwang Jun-ho in der Netflix-Serie „Squid Game“.