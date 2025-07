Sonic the Hedgehog 3

Im dritten Film der beliebten Filmreihe „Sonic the Hedgehog“ müssen sich Sonic und seine Freunde ihrem bisher größten Gegner stellen: Shadow. Der sieht nicht nur aus wie Sonic, sondern ist auch stärker und schneller. Und er bedroht die Menschheit und will Rache. Zusammen mit seinen Freunden Tails und Knuckels muss Sonic sich mit Erzfeind Dr. Robotnik verbünden, um die Welt zu retten.

„Gotta go fast!“

Wie in den bisherigen Filmen können sich Fans auch in Teil drei auf eine Menge bunte Action mit vielen Eastereggs freuen. Natürlich kehren auch Ben Schwartz und Idris Elba zurück in ihre Rollen als Sonic und Knuckels. Auch Jim Carrey darf als Dr. Robotnik wieder ordentlich aufdrehen. Neu dabei ist Keanu Reeves, der im englischen Original Shadow spricht. Ab heute gibt es die Videospielverfilmung „Sonic the Hedgehog 3“ im Angebot von Paramount+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.