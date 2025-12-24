Eine Schärpe, die Verantwortung trägt
Johanna, gespielt von Llewellyn Reichman, wird bei einem sorbischen Volksfest in Brandenburg zur Erntekönigin gewählt. Das Amt ist mehr als ein traditionelles Ritual. Es macht sie zur sichtbaren Repräsentantin ihrer Region und verleiht ihr eine Stimme, die weit über Folklore und den Festumzug hinausgeht. Johanna nutzt ihre neue Sichtbarkeit, um für den Ausbau von Solaranlagen zu werben und wird damit zur Projektionsfläche eines ländlichen Klimawandelprojekts.
Während sie von Teilen der Gemeinde unterstützt wird, schlägt ihr auch offener Widerstand entgegen. Besonders Karsten, ihr lautester Kritiker, stellt sie öffentlich infrage. Und auch privat gerät Johanna unter Druck: Lionel, mit dem sie eine heimliche Beziehung führt, findet nicht den Mut, öffentlich zu ihr zu stehen. Zwischen politischen Erwartungen, persönlichen Verletzungen und öffentlichem Druck wird schnell klar: Diese Schärpe trägt sich schwerer, als sie aussieht.
Klassik trifft Gegenwart
Regisseur Oskar Gaston Koller verlegt Motive aus Friedrich Schillers „Die Jungfrau von Orleans“ in die sorbisch-brandenburgische Provinz und verbindet literarisches Erbe mit aktuellen gesellschaftlichen Konflikten. Entstanden ist ein Film über Selbstermächtigung, öffentliche Rollenbilder und die Frage, wie viel Wandel eine Gemeinschaft tragen kann und welchen Preis Einzelne dafür zahlen.
„Sonnenkönigin“ ist Teil der Reihe „KlassiXS — die großen Dramen in jungen Kurzfilmen“, einer Kooperation von ZDF/3sat und der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. Seit 2018 setzen junge Filmschaffende darin klassische Weltliteratur zeitgemäß um.
„Sonnenkönigin“ ist aktuell in der ZDF-Mediathek zu sehen.
