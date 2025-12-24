Play
In „Sonnenkönigin“ wird Johanna (Llewellyn Reichman) zur Symbolfigur zwischen Klimakrise und Volksfest.
Bild: Sonnenkönigin | Florian Rosier / Zdf Mediathek

Was läuft heute? | Sonnenkönigin

Zwischen Klimakrise und Volksfest

Ein sorbisches Volksfest wird im Kurzfilm „Sonnenkönigin“ zum Schauplatz eines gesellschaftlichen Konflikts, als die Erntekönigin sich in ihrer neuen Rolle für den Klimaschutz einsetzen will.

Eine Schärpe, die Verantwortung trägt

Johanna, gespielt von Llewellyn Reichman, wird bei einem sorbischen Volksfest in Brandenburg zur Erntekönigin gewählt. Das Amt ist mehr als ein traditionelles Ritual. Es macht sie zur sichtbaren Repräsentantin ihrer Region und verleiht ihr eine Stimme, die weit über Folklore und den Festumzug hinausgeht. Johanna nutzt ihre neue Sichtbarkeit, um für den Ausbau von Solaranlagen zu werben und wird damit zur Projektionsfläche eines ländlichen Klimawandelprojekts.

Während sie von Teilen der Gemeinde unterstützt wird, schlägt ihr auch offener Widerstand entgegen. Besonders Karsten, ihr lautester Kritiker, stellt sie öffentlich infrage. Und auch privat gerät Johanna unter Druck: Lionel, mit dem sie eine heimliche Beziehung führt, findet nicht den Mut, öffentlich zu ihr zu stehen. Zwischen politischen Erwartungen, persönlichen Verletzungen und öffentlichem Druck wird schnell klar: Diese Schärpe trägt sich schwerer, als sie aussieht.

Klassik trifft Gegenwart

Regisseur Oskar Gaston Koller verlegt Motive aus Friedrich Schillers „Die Jungfrau von Orleans“ in die sorbisch-brandenburgische Provinz und verbindet literarisches Erbe mit aktuellen gesellschaftlichen Konflikten. Entstanden ist ein Film über Selbstermächtigung, öffentliche Rollenbilder und die Frage, wie viel Wandel eine Gemeinschaft tragen kann und welchen Preis Einzelne dafür zahlen.

„Sonnenkönigin“ ist Teil der Reihe „KlassiXS — die großen Dramen in jungen Kurzfilmen“, einer Kooperation von ZDF/3sat und der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. Seit 2018 setzen junge Filmschaffende darin klassische Weltliteratur zeitgemäß um.

„Sonnenkönigin“ ist aktuell in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen