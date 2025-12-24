Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hallo ihr Lieben, heute ist Mittwoch, der 24. Dezember. Frohe Weihnachten und schön, dass ihr dabei seid! Unser heutiger Streaming-Tipp ist ein Kurzfilm, der in nur wenigen Minuten mehr Spannung aufbaut als manch zweistündiges Drama. Vermutlich ist auch deswegen bei unserer Autorin Sophie Rabetke Junker besonders hängen geblieben. Der Kurzfilm ist nämlich eines ihrer Streaming-Highlights des Jahres. Er führt uns direkt in ein sorbisches Dorf. Im Film „Sonnenkönigin“ übernimmt Johanna, gespielt von Luellen Reichmann, das Amt der frisch gewählten Erntekönigin. Aber anstatt ihre Scherpe nur zu repräsentieren, nutzt sie die Rolle, um etwas zu bewegen. Sie wirbt öffentlich für den Ausbau von Solaranlagen und wird so zur Stimme eines ländlichen Klimawandelprojekts. „Wir müssen jetzt handeln! Jetzt die richtigen Schritte tun, um die Klimakrise abzuwenden. Ich spreche hier nicht nur als Erntekönigin, als Repräsentantin unserer Heimat, zu euch, sondern auch als eure Freundin und Nachbarin. Und gerade weil mir unsere Region so am Herzen liegt, müssen wir uns auf eine gewaltige Transformation einstellen. Die Umwelt wird sich ändern, so oder so. Aber die Frage ist, ob wir sie nach unserem Willen gestalten oder ob wir uns wie Feiglinge vor der Realität verstecken.“ Was für viele ein notwendiger Schritt in die Zukunft ist, stößt bei anderen auf heftigen Widerstand. Besonders Carsten, ihr lautester Kritiker, stellt Johanna sogar während eines traditionellen Dorffestes öffentlich bloß. Und ausgerechnet Lionel, gespielt von Johannes Geller, mit dem Johanna eine heimliche Beziehung führt, traut sich in diesem Moment nicht, für sie einzustehen. Zwischen politischen Erwartungen, persönlichen Verletzungen und öffentlichem Druck wird schnell klar: Diese Scherpe trägt sich schwerer, als sie aussieht. Regisseur Oscar Gaston Koller überträgt Motive aus Schillers „Jungfrau von Orléans“ in die sorbisch-brandenburgische Provinz und erzählt eine moderne Geschichte über Mut, Selbstermächtigung und die Frage, wie viel Wandel eine Gemeinschaft aushält – und wie viel Last eine Einzelne. Für Produzentin Lizia Frieder Flocke sind die Themen Klimakrise und weiblicher Widerstand essentiell für den Film. Gerade komplexe Themen wie der menschengemachte Klimawandel führen oft zu Ohnmacht und Stillstand. Und umso wichtiger sind Frauen, die sich politische Räume nehmen, Machtstrukturen herausfordern und laut bleiben, auch wenn sie dafür angefeindet werden. Unsere Protagonistin ist halt keine unfehlbare Heldin, sondern eine Frau im Zentrum heutiger Machtkämpfe, sichtbar und entschlossen, nicht zu schweigen. „Sonnenkönigin“ ist neben den zwei anderen Kurzfilmen „Fremdvertraut“ und „Die Taufe“ Teil der Reihe „Classics“, die großen Dramen in jungen Kurzfilmen. Das ist eine Kooperation von ZDF, Dreisat und der Filmuni Babelsberg. Seit 2018 setzen junge FilmemacherInnen darin klassische Weltliteratur zeitgemäß um. Auch die anderen zwei Filme stammen übrigens von Produzentinnen – ein deutliches Zeichen also für die wachsende Sichtbarkeit weiblicher Perspektiven im deutschen Kurzfilm. „Sonnenkönigin“ zeigt eindrucksvoll, wie aktuell ein Klassiker wirken kann. Den Film findet ihr jetzt in der ZDF Mediathek. Das war unser Streaming-Tipp am Mittwoch. Bis zum Jahresende erwarten euch hier noch weitere Streaming-Highlights aus unserer detektor.fm-Redaktion. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert am besten ganz schnell diesen Podcast, damit ihr keine der Film- und Serienempfehlungen verpasst. Dieser Tipp und das Skript kamen von Sophie Rabetke Junker, Audioproduktion Wiebke Stark. Und ich bin Jessi Jus. Wir hören uns. Untertitel im Auftrag des ZDF für funk 2017.