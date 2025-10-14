Play
Foto: Netflix/Ubisoft
Bild: Splinter Cell: Deathwatch | Netflix/Ubisoft

Was läuft heute? | Splinter Cell: Deathwatch

Sam Fisher zurück im Einsatz

In der Animationsserie „Splinter Cell: Deathwatch“ kehrt der ehemalige Geheimagent Sam Fisher für eine letzte Mission aus dem Ruhestand zurück. Zusammen mit Zinnia McKenna muss er die Machenschaften einer dubiosen Firma aufdecken.

Splinter Cell: Deathwatch

Nach mehreren Jahren im Ruhestand kehrt der ehemalige Geheimagent Sam Fischer in den aktiven Dienst zurück. Grund dafür ist die Agentin Zinnia McKenna, die ihn bittet, die Machenschaften einer dubiosen Firma aufzudecken. Doch der Job ist persönlicher als zunächst gedacht und Sams Vergangenheit droht ihn einzuholen.

John Wick trifft auf Jason Bourne

Die Animationsserie basiert auf der Splinter Cell Videospielreihe von Ubisoft. Für die Adaption ist Derek Kolstad verantwortlich, der schon als Autor die John Wick Filme geschrieben hat. Die Darstellung ist demnach um einiges realistischer und erinnert schon im Trailer an eine Mischung aus John Wick und Jason Bourne. Die Animationsserie „Splinter Cell: Deathwatch“ hat 8 Folgen und ist bei Netflix verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen