Splinter Cell: Deathwatch

Nach mehreren Jahren im Ruhestand kehrt der ehemalige Geheimagent Sam Fischer in den aktiven Dienst zurück. Grund dafür ist die Agentin Zinnia McKenna, die ihn bittet, die Machenschaften einer dubiosen Firma aufzudecken. Doch der Job ist persönlicher als zunächst gedacht und Sams Vergangenheit droht ihn einzuholen.

John Wick trifft auf Jason Bourne

Die Animationsserie basiert auf der Splinter Cell Videospielreihe von Ubisoft. Für die Adaption ist Derek Kolstad verantwortlich, der schon als Autor die John Wick Filme geschrieben hat. Die Darstellung ist demnach um einiges realistischer und erinnert schon im Trailer an eine Mischung aus John Wick und Jason Bourne. Die Animationsserie „Splinter Cell: Deathwatch“ hat 8 Folgen und ist bei Netflix verfügbar.

