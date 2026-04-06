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Bild: Star Wars: Maul — Shadow Lord | Foto: Lucasfilm/Disney+

Was läuft heute? | Star Wars: Maul – Shadow Lord

Der bessere Darth Vader?

In der neuen Animationsserie versucht der ehemalige Sith-Lord Maul ein neues Verbrechersyndikat aufzubauen, während er vom galaktischen Imperium gejagt wird. Gleichzeitig lernt er eine ehemalige Jedi-Schülerin kennen, die ihm dabei helfen soll.

Star Wars: Maul — Shadow Lord

Neben Darth Vader gehört der ehemalige Sith-Lord Maul zu den beliebtesten Figuren der Star-Wars-Reihe. Nach seinem ersten Auftritt im Film „Die dunkle Bedrohung“ war er hauptsächlich in Animationsserien als Nebencharakter zu sehen. Jetzt bekommt er mit „Maul — Shadow Lord“ seine erste eigene Serie. Ein Jahr nach der Machtergreifung des Imperiums will Maul ein neues Verbrechersyndikat gründen.

Vom Sith-Lord zum Feind des Imperiums

Gleichzeitig trifft Maul auf die ehemalige Jedi-Schülerin Devon. Maul bietet ihr an, sie im Kampf gegen das Imperium zu unterstützen, wenn sie im Gegenzug seine Schülerin wird. Die Serie stammt von den gleichen Machern wie „Clone Wars“ oder „Bad Batch“ und bietet neben einem Upgrade in Sachen Look und Animation eine weitaus düstere Stimmung.

Die Animationsserie „Star Wars: Maul — Shadow Lord“ startet ab heute mit 2 Folgen pro Woche auf Disney+.

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