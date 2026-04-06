Star Wars: Maul — Shadow Lord

Was läuft heute online und in Videostreams? TV-Programme und Dokus empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm.

Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge „Was läuft heute?“ Und wie jeden Tag gibt es auch heute einen neuen Streaming-Tipp für eure Watchlist. Bei Disney Plus bekommt einer der beliebtesten Antagonisten aus dem Star Wars-Universum endlich seine eigene Serie.

Wenn man fragt, wer der ikonische Bösewicht aus dem Star Wars-Universum ist, da fällt der Name Darth Vader wahrscheinlich am allerhäufigsten. Natürlich gehört der nicht nur zu den bekanntesten Figuren aus Star Wars, sondern sogar zu den berühmtesten Figuren der Science-Fiction-Filmgeschichte überhaupt. Dabei sorgt unter Star Wars-Fans der Name Darth Maul für mindestens genauso viel Aufregung, zumindest wenn es um legendäre Bösewichte aus dem Star Wars-Universum geht.

Seinen ersten Auftritt feierte Maul im Star Wars-Film „Die dunkle Bedrohung“ im Jahr 1999. Am Ende des Films stirbt er allerdings. Doch Maul war so beliebt unter Fans, dass man ihn in der Animationsserie „Clone Wars“ wiederbelebte und ihm eine komplexe Hintergrundgeschichte verpasste. Jetzt steht er in seiner ersten Serie „Maul – Shadowlord“ im Fokus der Story.

Die Handlung der Serie setzt ca. ein Jahr nach der Machtergreifung des Imperiums an. Maul ist untergetaucht und versucht, aus dem Schatten heraus ein neues Verbrechersyndikat aufzubauen. Auf der Suche nach neuen Verbündeten trifft Maul auf die ehemalige Jedi-Schülerin Devon. Maul bietet ihr einen Pakt an: Er hilft ihr im Kampf gegen das Imperium, wenn sie sich ihm anschließt und seine Schülerin wird.

Bei ihrem Vorhaben bekommt es Maul und Devon nicht nur mit den Soldaten des Imperiums zu tun, sondern auch mit der Inquisition, die sich auf der Jagd nach flüchtigen Jedis befindet. Nach Serien wie „Clone Wars“ oder „Bad Batch“ setzt auch „Maul – Shadowlord“ wieder auf das Animationsgenre. Schon der Trailer zeigt aber, dass es dieses Mal weitaus düsterer zur Sache gehen wird und sich in Sachen Animationsqualität auch nochmal einiges getan hat.

Im englischen Original wird Maul wieder von Sam Witwer gesprochen, der unter Fans nicht nur wegen seines Könnens als Synchronsprecher ziemlich beliebt ist, sondern selbst auch ein gigantischer Star Wars-Fan ist. Die neue Star Wars-Serie „Maul – Shadowlord“ startet heute mit zwei Folgen bei Disney Plus, und pro Woche gibt es dann jeweils zwei weitere Episoden, also insgesamt zehn Stück für euch.

Neues aus dem Star Wars-Universum in Film- und Serienform, aber auch andere aktuelle Neustarts, wie zum Beispiel spannende Dokus, bekommt ihr hier jeden Tag bei uns im Podcast. Wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, dann lasst uns doch am besten direkt ein Abo da.

Der Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung, Audio-Produktion Wiebke Stark. Und ich bin Jessi Jus. Habt noch einen schönen Tag. Bis morgen!

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