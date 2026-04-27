Hallo, liebe Film- und Serienfans! Heute ist Montag, der 27. April. Zum Start in die Woche wird’s heute ein bisschen düster, rätselhaft und ziemlich kompromisslos. Denn bei Netflix startet eine Serie über eine Frau, die mit ihren Vorhersagen ein ganzes Land fasziniert hat. Es geht um Kazuko Hosoki, eine Frau, die sich so sehr mit Mysterien umgab, dass sie am Ende selbst zum Mythos wurde. Kazuko Hosoki – dieser Name ist in Japan legendär. Sie war Wahrsagerin, Bestsellerautorin und Wissenschaftlerin, die 1921 starb. Sie schrieb Dutzende Bücher, und Millionen Menschen hörten auf ihre Prophezeiungen. Bis heute bleibt aber eine wichtige Frage unbeantwortet: War sie eine Retterin oder eine Meisterin der Massenmanipulation?

Die Dramaserie „Straight to Hell“ nimmt genau diese Frage in den Fokus. Im Zentrum steht das Leben von Kazuko Hosoki, gespielt von Erika Toda. Eine Frau, die sich aus bitterer Armut nach dem Zweiten Weltkrieg Stück für Stück nach oben kämpft. Schon in jungen Jahren taucht sie tief ins Nachtleben Tokios ein, betreibt Clubs, bewegt sich zwischen Glamour und Gefahr und wird schließlich zur sogenannten Königin von Ginza. Doch ihr eigentlicher Aufstieg beginnt erst später mit ihrer eigenen Methode der Sechs-Sterne-Astrologie. Mit drastischen Aussagen wie „Es kommt eine Zeit großen Unheils“ oder „Du wirst in der Hölle landen“ wird sie landesweit bekannt. Ihre direkte, oft gnadenlose Art polarisierte, aber genau das machte sie auch zur Sensation.

Fernsehen, Bücher, Medien – Kazuko Hosoki ist damals plötzlich überall. Je größer ihr Ruhm wurde, desto dunkler wurden auch die Schatten, die ihn begleiteten. Es gibt Gerüchte über Betrug, Verbindungen zur Unterwelt und auch eine Vergangenheit, über die sie konsequent geschwiegen hat. Die Serie erzählt ihre Geschichte über mehrere Jahrzehnte hinweg, von der Nachkriegszeit bis in die moderne Medienwelt Japans. Dabei geht es nicht nur um ihren Aufstieg, sondern auch um das Aufeinandertreffen von Macht, Glaube und persönlichen Abgründen.

Neben Erika Toda steht auch Saori Ito vor der Kamera. Gemeinsam schaffen sie eine Serie, die weniger eine klassische Biografie ist, sondern eher ein schonungsloses Porträt einer Frau, die zwischen Größenwahn und moralischer Schuld balancierte. Wenn ihr Lust habt auf eine Geschichte voller Extreme, auf eine schillernde Figur, irgendwo zwischen Kult und Kontroverse, die es wirklich einmal gegeben hat, dann könnte „Straight to Hell“ genau euer nächster Serienmarathon werden. Die gesamte Staffel findet ihr ab jetzt auf Netflix.

Das war’s von meiner Seite für heute. Und wenn ihr euch weniger für Astrologie, sondern eher für harte Fakten interessiert, dann könnte „Spektrum der Wissenschaft“ der richtige Podcast für euch sein. In diesem Podcast geht’s vom Ursprung des Lebens über die moderne Medizin bis zu den Geheimnissen des Kosmos – wirklich um die neuesten Forschungsergebnisse. Es sind jeweils Gespräche mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Tipp und Skript kam heute von Niklas Metzinger. Audioschnitt: Benjamin Serdani.