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Bild: Straight to Hell | KIMUFOTO/NETFLIX

Was läuft heute? | Straight to Hell

Zwischen Himmel und Hölle

Kazuko Hosoki zog mit ihrer „Sechs-Sterne-Astrologie“ Millionen von Menschen in ihren Bann. „Straight to Hell“ erzählt ihre Geschichte.

Rags to Riches

Mit drastischen Vorhersagen und kompromissloser Direktheit wurde Kazuko Hosoki in Japan zur Berühmtheit. Die Serie „Straight to Hell“ erzählt ihre Geschichte: von einer Kindheit in Armut zur Club-Königin bis zum Aufstieg zur schillernden Medienfigur. Als Wahrsagerin, Autorin und TV-Persönlichkeit faszinierte sie Millionen, während gleichzeitig Zweifel an ihren Methoden laut wurden. War Sie eine spirituelle Leitfigur oder verstand sie es, Menschen gezielt zu beeinflussen?

Aufstieg, Ruhm und dunkle Schatten

Die Serie begleitet Hosoki durch das Nachtleben Tokios bis zu ihrem Durchbruch mit der „Sechs-Sterne-Astrologie“, die sie landesweit bekannt machte. Mit schonungslosen Aussagen wurde sie zur Sensation, doch mit dem Ruhm kamen auch die Kontroversen. Gerüchte über Betrug, Verbindungen zur Unterwelt und eine geheimnisvolle Vergangenheit werfen bis heute Fragen auf. „Straight to Hell“ zeichnet so das Porträt einer Frau zwischen Macht, Glaube und Abgrund.

Die komplette Staffel von „Straight to Hell“ findet ihr ab heute bei Netflix.

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