With Love, Meghan

Frisches Gemüse, gute Gespräche und kalifornische Sonnenstrahlen: Meghan Markle zelebriert in ihrer Serie das entspannte Landleben. Zwischen duftenden Kräutern und selbst geerntenen Zutaten aus dem Garten plaudert sie mit Gästen wie Prince Harry, Mindy Kaling und Starkoch Roy Choi. „With Love, Meghan“ ist ein Mix aus Gartenprojekt, Kochshow und Wohlfühl-Ästhetik, in die ihr ab heute auf Netflix eintauchen könnt.

Thomas Müller — Einer wie Keiner

Thomas Müller war und ist sowas wie das Gesicht des deutschen Fußballs. Er ist zwar weder der Schnellste noch der Stärkste, aber trotzdem steht Müller fast immer am richtigen Ort zur richtigen Zeit — und das ist oft genug direkt vor dem Tor. Die Doku „Thomas Müller — Einer wie Keiner“ gibt Einblicke in seine Karriere, sein Leben und viele Momente, die ihn geprägt haben. Auf Prime Video könnt ihr ab heute seine Geschichte miterleben.

Ist Geld Männersache?

Frauen verdienen weniger, kümmern sich mehr und stehen finanziell oft schlechter da — und das nicht nur in Entwicklungsländern. Die Doku zeigt, wie unsichtbare Mechanismen schon in der Kindheit die Weichen für die spätere finanzielle Abhängigkeit stellen. Beide Teile von „Ist Geld Männersache?“ laufen heute ab 20:15 Uhr auf Arte und sind wie immer auch in der Arte-Mediathek zu finden.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.