Hallo liebe Film- und Serienfans! Heute ist Mittwoch, der 8. Oktober, und wir tauchen ab in eine Welt voller Pharaonen, Mythen und uralter Geheimnisse. Also, Taschenlampe an, Sand aus den Schuhen klopfen und vorsichtig die Grabkammer betreten. Der National Geographic öffnet wieder die Tore ins Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze. Die 6. Staffel der National Geographic-Doku-Reihe nimmt uns mit auf eine Reise in die Tiefen der ägyptischen Geschichte. Seit mehr als 3000 Jahren schlummern sie verborgen im Sand. Nun geben sie neue Geheimnisse preis: kostbare Mumien, kunstvolle Artefakte und Monumente, die von einer der faszinierendsten Hochkulturen der Welt erzählen. In der neuen Staffel „Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze" begleiten wir einige der führenden ArchäologInnen und Forschenden, die in den Wüsten Nordafrikas arbeiten. Mit modernster Technik wagen sie sich in bislang unerforschte Grabkammern und entdecken Funde, die euer Bild vom alten Ägypten verändern. Gleich in der ersten Folge stoßen die Forschenden dabei auf Spuren dreister Grabräuber, die Könige und Adlige um ihre Schätze für das Jenseits brachten. In einer der letzten unerforschten Pyramiden von Abuzir hoffen sie sogar, den vielleicht letzten unversehrten Pharao zu finden. Von dort aus geht die Reise weiter zu Ägyptens berühmtester Königin, Kleopatra. In einem unterirdischen Grab voller Mumien taucht eine geheimnisvolle goldene Zunge auf – ein Objekt, das den Verstorbenen angeblich im Jenseits das Sprechen ermöglichen sollte. Parallel entdecken andere Teams Hinweise auf die vermutlich erste Parfümfabrik und zeigen, wie Kleopatra Düfte nutzte, um ihre Macht zu festigen. Doch nicht nur Kleopatra und ihre Zeitgenossen stehen im Mittelpunkt. Auch Ramses II., der größte Baumeister Ägyptens, wird neu beleuchtet. Seine gewaltigen Tempel und Kolossalstatuen prägen seit 3000 Jahren die Landschaft Ägyptens und faszinieren Forschende noch heute. Und selbst Tutanchamun kehrt zurück ins Rampenlicht. Sein sagenumwobener Fluch wird mit modernen Methoden noch einmal ganz neu betrachtet. Die acht Folgen zeigen, wie sich aus den ersten Gemeinschaften am Nil ein mächtiges Reich entwickelte, wie Pyramiden in weniger als einem Jahrhundert zu Weltwundern wurden und wie Machtkämpfe mit den Nubianen schließlich das Schicksal Ägyptens prägten. Dabei geht es nicht nur um Steine und Skelette, sondern auch um Mythen, Rituale und die große Frage: Wie lebten, herrschten und glaubten die Menschen in einer der ältesten Hochkulturen? „Tal der Könige – Ägyptens verlorene Schätze" Staffel 6 findet ihr bei National Geographic auf Disney. Das war's auch schon mit unserem Tipp für heute. Wenn ihr Lust habt, noch tiefer in die Vergangenheit einzutauchen oder einfach spannende Geschichten aus dem Sand Ägyptens zu erleben, dann schaut unbedingt mal rein. Morgen gibt es schon den nächsten Tipp.