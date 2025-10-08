Play
Geheimnisse im Wüstensand

Pharaonen, Mumien und Mythen: Die National Geographic-Doku „Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze“ geht in die nächste Runde.

Neue Entdeckungen aus dem Alten Ägypten

Seit mehr als 3.000 Jahren schlummern sie verborgen, nun offenbaren sie ihre Geheimnisse: Mumien, prachtvolle Artefakte und monumentale Bauwerke. In der neuen Staffel begleiten Kameras führende Archäologinnen und Forschende, die sich in den Wüsten Nordafrikas auf Spurensuche begeben. Mit Animationen, Interviews und Feldaufnahmen zeigt die Serie, wie sich aus kleinen Gemeinschaften am Nil eines der größten Reiche der Antike entwickelte.

Kleopatra, Ramses und der „Fluch“

Die neuen Folgen führen von den Spuren skrupelloser Grabräuber in Abusir, wo ein unversehrter Pharao vermutet wird, bis zu Kleopatra, die mit Düften ihre Macht festigte. Auch der legendäre „Fluch des Tutanchamun“ wird neu beleuchtet, während Funde zu Ramses II., den ersten Pyramiden und dem Machtkampf mit den Nubiern zeigen, wie Mythen und Monumente die Geschichte Ägyptens prägten.

Neben historischen Fakten eröffnen die neuen Folgen auch spannende Einblicke in Mythen, Rituale und den Alltag des antiken Ägyptens. Die sechste Staffel der National Geographic-Doku „Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze“ findet ihr auf Disney+.

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

