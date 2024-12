Tatsächlich… Liebe

Der britische Film von Richard Curtis spielt in der Vorweihnachtszeit in London. Es geht unter anderem um die Geschichten des frisch gewählten Premierministers (Hugh Grant) auf der Suche nach der wahren Liebe und eines Witwers (Liam Neeson), der mit seinem Stiefsohn das erste Weihnachten ohne seine Frau verbringen muss. „Tatsächlich… Liebe“ ist ein echter Weihnachtsklassiker, der mit Humor und Gefühl perfekt in diese Jahreszeit passt. Wer auf Weihnachtsschnulzen steht, findet den Film unter anderem bei Prime Video.

Liebe braucht keine Ferien

In dieser Rom-Com tauschen zwei Frauen spontan ihre Häuser, um dem Weihnachtsstress zu entfliehen. Iris (Kate Winslet), die unter unerfüllter Liebe leidet, und Amanda (Cameron Diaz), die nach einer gescheiterten Beziehung eine Auszeit sucht, hoffen, in den neuen Umgebungen endlich mal Ruhe zu finden. Doch beide finden mehr als sie erwartet hatten: Iris trifft in der Schweiz auf den charmanten Graham (Jude Law) und Amandas Traumurlaub wird durch eine unerwartete Romanze mit Iris‘ Bruder (Jack Black) auf den Kopf gestellt. Den Film könnt ihr unter anderem bei RTL+ schauen.

NFL Live

Kontrastprogramm zu Liebesfilmen in der Weihnachtszeit gibt’s heute auch noch. Netflix überträgt nämlich gleich zwei NFL-Spiele live: Erst treffen die Kansas City Chiefs auf die Pittsburgh Steelers und anschließend die Baltimore Ravens auf die Houston Texans. Spiel 1 startet um 19 Uhr. Und wer dann immer noch nicht genug gesehen hat, schaut einfach beim zweiten Spiel um 22 Uhr zum Pregame oder um 22.30 Uhr zum Kickoff rein.

