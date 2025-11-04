Play
Teenstar Dilemma / ZDF und Eric Joel
Bild: Teenstar-Dilemma — Die Reise der Lochmann Zwilling | Bild: ZDF / Eric Joel

Was läuft heute? | Teenstar-Dilemma – Die Reise der Lochmann Zwillinge

Und nochmal von vorne

Vom YouTube-Hype zu künstlerischer Selbstsuche. Die Doku „Teenstar Dilemma — Die Reise der Lochmann Zwillinge“ begleitet das ehemalige „Die Lochis“-Duo bei ihrer neuen Musikkarriere.

Bye Bye, Teenie-Stars

Millionen Klicks, ausverkaufte Touren, goldene Schallplatten — als „Die Lochis“ waren Heiko und Roman Lochmann in den 2010er-Jahren ein echtes Phänomen. Dann der Schnitt: 2019 war Schluss mit dem Teenie-Image und dem Dauerrausch des Erfolgs. Die Brüder beendeten ihre YouTube-Karriere. Kein Rampenlicht mehr, keine Likes. Nur die Frage: Wer sind wir eigentlich, wenn keiner mehr zuschaut?

Die ZDF-Dokureihe zeigt, was nach dem Abschied vom Internetruhm kam: Kellerproben statt Kameras, Zweifel statt Applaus. Über mehrere Jahre hinweg begleitet „Teenstar Dilemma“ die Zwillinge bei ihrem Versuch, als Musikduo HE/RO neu anzufangen und sich dabei selbst neu zu erfinden: als Musiker, als Brüder, als Menschen.

Die Geschichte eines Neuanfangs

In fünf Folgen erzählen die Brüder von kreativen Höhen und Tiefen, verpassten Chancen, aber auch von echter Nähe. Wenn Clueso ein Feature absagt oder der nächste Auftritt auf der Stadtfestbühne stattfindet, wird klar: Erwachsenwerden ist auch ohne Millionenpublikum nicht leicht. Doch gerade in diesen Momenten zeigt die Serie, wie viel hinter der Fassade steckt — zwischen Brüderlichkeit, Burnout-Gefahr und dem Wunsch, endlich echt zu sein.

Produziert wurde die Doku von CORSO Film für ZDFkultur. Die fünf Folgen „Teenstar Dilemma — Die Reise der Lochmann Zwillinge“ findet ihr jetzt in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen