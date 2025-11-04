Bye Bye, Teenie-Stars

Millionen Klicks, ausverkaufte Touren, goldene Schallplatten — als „Die Lochis“ waren Heiko und Roman Lochmann in den 2010er-Jahren ein echtes Phänomen. Dann der Schnitt: 2019 war Schluss mit dem Teenie-Image und dem Dauerrausch des Erfolgs. Die Brüder beendeten ihre YouTube-Karriere. Kein Rampenlicht mehr, keine Likes. Nur die Frage: Wer sind wir eigentlich, wenn keiner mehr zuschaut?

Die ZDF-Dokureihe zeigt, was nach dem Abschied vom Internetruhm kam: Kellerproben statt Kameras, Zweifel statt Applaus. Über mehrere Jahre hinweg begleitet „Teenstar Dilemma“ die Zwillinge bei ihrem Versuch, als Musikduo HE/RO neu anzufangen und sich dabei selbst neu zu erfinden: als Musiker, als Brüder, als Menschen.

Die Geschichte eines Neuanfangs

In fünf Folgen erzählen die Brüder von kreativen Höhen und Tiefen, verpassten Chancen, aber auch von echter Nähe. Wenn Clueso ein Feature absagt oder der nächste Auftritt auf der Stadtfestbühne stattfindet, wird klar: Erwachsenwerden ist auch ohne Millionenpublikum nicht leicht. Doch gerade in diesen Momenten zeigt die Serie, wie viel hinter der Fassade steckt — zwischen Brüderlichkeit, Burnout-Gefahr und dem Wunsch, endlich echt zu sein.

Produziert wurde die Doku von CORSO Film für ZDFkultur. Die fünf Folgen „Teenstar Dilemma — Die Reise der Lochmann Zwillinge“ findet ihr jetzt in der ZDF-Mediathek.

