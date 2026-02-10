The Artful Dodger

Mit der zweiten Staffel von „The Artful Dodger“ kehrt eine der spannendsten Figuren aus Charles Dickens’ „Oliver Twist“ zurück. Jack Dawkins, einst listiger und berüchtigter Taschendieb, hat sich in der australischen Hafenstadt Port Victory ein neues Leben aufgebaut. Statt Diebstählen widmet er sich nun der Chirurgie, doch dieses Leben erweist sich als gefährlicher Balanceakt zwischen alter Schuld und Neuanfang.

Ein neuer Gesetzeshüter nimmt Jack ins Visier, während alte Verbindungen aus der Londoner Unterwelt wieder anklopfen. Besonders sein früherer Mentor Fagin zieht ihn erneut in riskante Geschäfte hinein. Gleichzeitig bringt Jacks Liebe zu Lady Belle ihn in eine Lage, in der jede falsche Entscheidung tödliche Folgen haben könnte. Zwischen moralischem Anspruch, krimineller Versuchung und persönlicher Verantwortung spitzt sich der Konflikt dramatisch zu.

Starbesetzung

„The Artful Dodger“ verbindet Abenteuer, Historienserie und Krimi mit einem modernen Blick auf Schuld, Loyalität und Identität. Die zweite Staffel erzählt von einem Mann, der verzweifelt versucht seiner Vergangenheit zu entkommen und doch immer wieder von ihr eingeholt wird.

In den Hauptrollen sind erneut Thomas Brodie-Sangster als Jack Dawkins, David Thewlis als Fagin und Maia Mitchell als Lady Belle Fox zu sehen. Alle Folgen der zweiten Staffel „The Artful Dodger“ könnt ihr auf Disney + sehen.

