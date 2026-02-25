Play
Foto: Prime Video
Bild: The Bluff | Prime Video

Was läuft heute? | The Bluff

Blutige Rache in der Karibik

Im Film „The Bluff“ wird eine ehemalige Piratin von ihrer alten Mannschaft aufgesucht, die sich an ihr und ihrer Familie rächen will.

The Bluff

Die ehemalige Piratin Ercell Bodden, auch Bloody Mary genannt, zieht sich nach einem Leben voller blutiger Raubzüge und Piraterie auf eine einsame Insel zurück, um mit ihrer Vergangenheit abzuschließen. Hier gründet sie eine Familie und versucht ein ehrbares Leben zu führen. Doch als ihre alte Crew unter der Führung von Captain Connor eines Tages bei ihr auftaucht, um sich zu rächen, muss Ercell wieder zu Bloody Mary werden.

John Wick trifft auf Fluch der Karibik

Schon der Trailer verspricht Action in einem Piraten-Setting, das wirkt, als hätten die Macher „John Wick“ und „Fluch der Karibik“ miteinander verschmolzen. Ercell aka Bloody Mary wird von Schauspielerin Priyanka Chopra Jonas gespielt, Captain Connor von Karl Urban aus der Serie „The Boys“.

Den blutige Piratenfilm „The Bluff“ gibt es ab heute im Abo von Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

