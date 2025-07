The Iron Claw

In der Welt des Wrestlings gelten die Von Erichs als Legenden. Die Familie der „eisernen Klaue“ Fritz von Erich aus Texas hat den Sport wie kaum eine andere geprägt. Doch bis heute bleibt auch die tragische Geschichte der Von-Erich-Söhne ein Thema. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere in den 1980er Jahren wurde die Familie mehrfach vom Schicksal getroffen und begann langsam am Druck zu zerbrechen.

„Ich war mal ein Bruder“

Im Zentrum von „The Iron Claw“ steht Kevin Von Erich, gespielt von Zac Efron. Kevin versucht, seine Familie zusammenzuhalten — während um ihn herum alles auseinanderfällt. Der Film erzählt nicht nur die Geschichte der Von Erichs, sondern gibt auch einen Einblick in die Anfänge der modernen Wrestling-Unterhaltung. Neben Zac Efron ist auch „The Bear“-Star Jeremy Allen White als Kerry Von Erich zu sehen.

Für Fans von Wrestling und Biopics führt an „The Iron Claw“ kein Weg vorbei. Den Film gibt es ab heute im Streaming-Katalog von Prime Video.

Was läuft heute?

