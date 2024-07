The Jetty

Detective Ember Manning (Jenna Coleman) wird zu einem Feuer im malerischen Lancashire gerufen. Bei den Ermittlungen stößt sie auf den Fall einer vermissten Person und einer illegalen Dreiecksbeziehung zwischen einem Mann und zwei minderjährigen Mädchen. Die neue Serie „The Jetty“ könnt ihr ab heute im BBC iPlayer anschauen.

60 Sekunden Perfektion

Turnerinnen wie Elisabeth Seitz trainieren bis zum Umfallen und nehmen für ihren Sport eine Menge Opfer auf sich. Ein Achillessehnenriss hat ihr fast die Hoffnung auf eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Paris geraubt. Doch sie kämpft sich wieder zurück. Die Dokureihe „60 Sekunden Perfektion“ begleitet sie und andere Turnerinnen und Turner auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen. Ihr findet alle Teile ab heute in der ARD-Mediathek.

Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Out of the Shadows

Die Mutant Turtles Donatello, Leonardo, Michelangelo und Raphael leben seit ihrem letzten Abenteuer wieder in der Kanalisation von New York. Doch ihr Erzfeind Shredder ist auf freiem Fuß und plant die Unterjochung der Welt. Gemeinsam mit ihrer Verbündeten April (Megan Fox) machen sich die vier kultigen Schildkröten auf in den Kampf. Den zweiten Teil von „Teenage Mutant Ninja Turtles“ gibt’s jetzt bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.