The Lost Bus

Matthew McConaughey spielt in dem Film „The Lost Bus“ den Busfahrer Kevin McKay. Der Film beruht auf einer wahren Geschichte. Denn McKay hat im Jahr 2018, während einer der schlimmsten Waldbrände in Amerika, 22 Kinder aus dem Feuer gerettet. Die Geschichte hat damals in den Medien viel Aufmerksamkeit gesorgt. Die Journalistin Lizzie Johnson hat sogar ein Buch über das Ereignis geschrieben. Das widerum war dann die Vorlage „The Lost Bus“ von Regisseur Paul Greengrass.

Greengrass ist bekannt für Historienfilme, die sehr nah an der Realität sind. Sein Film „22. Juli“ erzählt zum Beispiel vom Anschlag des Rechtsextremen Anders Breivik und in dem Film „Flug 93“ hat Greengrass die Ereignisse im 9/11-Flug so realistisch wie möglich versucht nachzuerzählen.

Kein einsamer Held

Kevin McKay war nicht der einzige Held an diesem Tag. Die Lehrerinnen Mary Ludwig and Abbie Davis haben ihm dabei geholfen die Kinder aus der Schule zu retten. McKay hat zum Zeitpunkt des Feuers übrigens gerade erst angefangen als Schulbusfahrer zu arbeiten. Vorher hat er sehr lange in einer Drogerie gearbeitet. Den Kindern zu Liebe hat er den gut bezahlten Job aufgegeben, um im Schulbezirk von Paradise als Busfahrer zu arbeiten.

Ihr könnt „The Lost Bus“ jetzt bei Apple TV+ schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.