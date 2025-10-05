Play
Foto: Apple TV
Bild: The Lost Bus | Foto: Apple TV+

Was läuft heute? | The Lost Bus

Der Held in den Flammen

Der Film „The Lost Bus“ zeigt die wahre Geschichte des Busfahrers Kevin McKay, der 22 Kinder aus einem Feuer gerettet hat.

The Lost Bus

Matthew McConaughey spielt in dem Film „The Lost Bus“ den Busfahrer Kevin McKay. Der Film beruht auf einer wahren Geschichte. Denn McKay hat im Jahr 2018, während einer der schlimmsten Waldbrände in Amerika, 22 Kinder aus dem Feuer gerettet. Die Geschichte hat damals in den Medien viel Aufmerksamkeit gesorgt. Die Journalistin Lizzie Johnson hat sogar ein Buch über das Ereignis geschrieben. Das widerum war dann die Vorlage „The Lost Bus“ von Regisseur Paul Greengrass.

Greengrass ist bekannt für Historienfilme, die sehr nah an der Realität sind. Sein Film „22. Juli“ erzählt zum Beispiel vom Anschlag des Rechtsextremen Anders Breivik und in dem Film „Flug 93“ hat Greengrass die Ereignisse im 9/11-Flug so realistisch wie möglich versucht nachzuerzählen.

Kein einsamer Held

Kevin McKay war nicht der einzige Held an diesem Tag. Die Lehrerinnen Mary Ludwig and Abbie Davis haben ihm dabei geholfen die Kinder aus der Schule zu retten. McKay hat zum Zeitpunkt des Feuers übrigens gerade erst angefangen als Schulbusfahrer zu arbeiten. Vorher hat er sehr lange in einer Drogerie gearbeitet. Den Kindern zu Liebe hat er den gut bezahlten Job aufgegeben, um im Schulbezirk von Paradise als Busfahrer zu arbeiten.

Ihr könnt „The Lost Bus“ jetzt bei Apple TV+ schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen