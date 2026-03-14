Zwischen Bergen und Prärie
Nach dem Ende von „Yellowstone“ spielt auch die neue Serie von Taylor Sheridan in der Prärie von Montana. „The Madison“ folgt Familie Clyburn, die aus New York City ins Madison River Valley zieht, nachdem eine Tragödie ihr Leben erschüttert hat.
Im Zentrum steht Stacy Clyburn, gespielt von Michelle Pfeiffer, die Matriarchin der Familie. Gemeinsam mit ihrem Mann Preston, verkörpert von Kurt Russell, ihren Töchtern Abigail und Paige sowie den Enkelkindern sucht sie in der atemberaubenden Landschaft Montanas nach Heilung.
Hollywood in der Pampa
Statt um Landbesitz und Cowboys geht es dieses Mal in Montana um Trauer und persönliche Neuausrichtungen. Die Serie wird als Taylor Sheridans bisher persönlichstes Werk beschrieben – eine Liebesgeschichte und ein Familiendrama, das sich Zeit nimmt für leise Momente.
Die Besetzung von „The Madison“ ist beeindruckend: Michelle Pfeiffer, die dreifach Oscar-nominierte Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie „Scarface“, „Batman Returns“ und „The Fabulous Baker Boys“, spielt die Hauptrolle. An ihrer Seite Kurt Russell, eine Hollywood-Legende aus Filmen wie „The Thing“ und „Guardians of the Galaxy Vol. 2“. Zur weiteren Besetzung gehören Patrick J. Adams aus „Suits“, Matthew Fox aus „Lost“, Beau Garrett und Will Arnett in einer Gastrolle als Therapeut.
Die ersten drei Folgen von „The Madison“ könnt ihr bei Paramount+ streamen.
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