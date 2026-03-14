Hey und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ und eurem täglichen Streaming-Tipp. Es ist Samstag, der 14. März. Heute tauchen wir ein in das amerikanische Idyll nach Montana, wo sich Grizzly und Bison noch Gute Nacht sagen. Besonders Fans der Yellowstone-Serie sollten jetzt gut zuhören.

Nach dem Ende von Yellowstone bleibt Montana Schauplatz von Farmleben und modernem Western. Die neue Serie von Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan heißt „The Madison“. Sie folgt der Familie Clyburn, die aus New York City ins Madison River Valley zieht, nachdem eine Tragödie ihr Leben erschüttert hat. Im Zentrum steht Stacey Clyburn, gespielt von Michelle Pfeiffer, die Matriarchin der Familie. Gemeinsam mit ihrem Mann Preston, verkörpert von Kurt Russell, ihren Töchtern Abigail und Paige sowie den Enkelkindern sucht sie in der atemberaubenden Landschaft Montanas nach Heilung.

Wie übersteht eine Familie aus der New Yorker Elite den totalen Zusammenbruch ihrer Welt? Anders als Yellowstone ist „The Madison“ keine Geschichte über Landbesitz und Cowboys. Es ist eine Familiensaga über Trauer, Resilienz und Transformation. Taylor Sheridan selbst beschreibt die Serie als seine bisher persönlichste Arbeit. Auch wenn das Setting ähnlich ist, erwartet uns hier eine völlig andere Geschichte. Die Gemeinsamkeit ist nur die Landschaft. Es gibt keine direkte Verbindung zu den Duttons aus der erfolgreichen Serie mit Kevin Costner. Die Clyburns sind eine eigenständige Familie mit ihrer eigenen Geschichte.

Die Besetzung von „The Madison“ ist sehr beeindruckend. Michelle Pfeiffer, die dreifach Oscar-nominierte Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie „Scarface“ oder „Batman Returns“, spielt die Hauptrolle. An ihrer Seite Kurt Russell, eine Hollywood-Legende aus Filmen wie „The Thing“ und „Guardians of the Galaxy Vol. 2“. Zur weiteren Besetzung gehören Patrick J. Adams aus „Suits“, Matthew Fox aus „Lost“, Bo Garrett und Will Arnett in Gastrollen.

Von einem Erfolg der Serie wird wohl schon ausgegangen, denn die Serie wurde bereits vor der Premiere für eine zweite Staffel verlängert. Die ersten drei Episoden von „The Madison“ könnt ihr ab sofort bei Paramount Plus streamen. Jede Menge Geheimtipps in Sachen Filme, Serien und Dokus bekommt ihr jeden Tag hier bei uns im Podcast. Am besten, ihr abonniert schnell den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Der Tipp und das Skript kamen heute von Max Martin Höfer, Audioproduktion Wiebke Stark, und ich bin Jessi Jus. Sage Ciao, bis morgen! Was läuft heute? Online und Videostreams, TV-Programmen und Dokus, empfohlen vom Podcast detektor.fm.