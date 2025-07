Gefangen — im Krieg und in der Erinnerung

Dorrigo Evans (Jacob Elordi) ist Sanitätsoffizier der australischen Armee, als er während des Zweiten Weltkriegs in einem japanischen Kriegsgefangenenlager landet. Tag für Tag versucht er unter lebensfeindlichen Bedingungen, andere Gefangene zu retten, und das nicht nur medizinisch, sondern auch moralisch.

Was ihn selbst dabei am Leben hält, ist die Erinnerung an Amy — die Frau seines Onkels, mit der ihn eine kurze, aber alles verändernde Affäre verbindet. Was damals in einem Buchladen begonnen hatte, begleitet ihn sein Leben lang, auch über das Kriegsgefangenenlager hinaus.

„The Narrow Road to the Deep North“: Zwischen Trauma und Leidenschaft

Die Serie folgt Dorrigos Lebensweg über mehrere Jahrzehnte hinweg: vom jungen Arzt über den Kriegsgefangenen bis hin zum gefeierten Chirurgen, der als Kriegsheld verehrt wird. Aber auch nach dem Krieg und in einer langjährigen Ehe mit einer anderen Frau lassen ihn die Erinnerungen an Amy nicht los.

Als Dorrigo beginnt, ein Buch über sein Leben und alles, was er erlebt hat, zu schreiben, kommt seine gesamte Vergangenheit wieder hoch und hält so einige lang vergrabene, schmerzhafte Erinnerungen für ihn bereit.

Starke Vorlage, starker Cast

„The Narrow Road to the Deep North“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Richard Flanagan, der 2014 mit dem Man Booker Price ausgezeichnet wurde. Die Regie für die Miniserie hat Justin Kurzel übernommen, der schon mit „Macbeth“ und „Assassin’s Creed“ sein Können unter Beweis gestellt hat. Vor der Kamera stehen neben Jacob Elordi in der Hauptrolle auch Odessa Young, Ciarán Hinds und Simon Baker.

Ihr könnt die fünfteilige Miniserie „The Narrow Road to the Deep North“ ab heute bei WOW streamen.

