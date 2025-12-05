Play
Was läuft heute? | The New Yorker: Die ikonische Zeitschrift wird 100

Happy Birthday „New Yorker“!

In der Dokumentation „The New Yorker: Die ikonische Zeitschrift wird 100″ gewährt das Magazin anlässlich seines Jubiläums besondere Einblicke in den Redaktionsalltag.

The New Yorker: Die ikonische Zeitschrift wird 100

Im Jahr 1921 gründen der US-amerikanische Journalist Harold Ross und seine Frau Jane Grant das Magazin „The New Yorker“ als Stadtmagazin New Yorks — die erste Ausgabe erscheint am 21. Februar 1925. Seitdem hat sich das Magazin eines der international bekanntesten und renommiertesten Magazine für Nachrichten, Literatur und Kultur entwickelt.

Hinter den Kulissen

Der Dokumentarfilmer und Regisseur Marshall Curry begleitet in der Dokumentation die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des „New Yorkers“. Sie geben Einblick in ihren Arbeitsalltag, Kreativ- und Entscheidungsprozesse und zeigen, was den „New Yorker“ ausmacht.

„The New Yorker: Die ikonische Zeitschrift wird 100″ findet ihr ab heute auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

