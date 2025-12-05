Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hallo und herzlich willkommen an diesem Freitag, den 5. Dezember. In unserem heutigen Tipp schauen wir zurück auf 100 Jahre Magazin-Geschichte. Das Kultmagazin The New Yorker öffnet seine Türen. 100 Jahre ist es her, dass der US-amerikanische Journalist Harold Ross das New Yorker Magazin gegründet hat. Am 21. Februar 1925 erschien die erste Ausgabe, damals noch als Stadtmagazin. Heute ist der New Yorker weit mehr als nur ein Ortsblättchen. Es ist eines der international bekanntesten und renommiertesten Magazine für Nachrichten, Literatur und Kultur. Und diese Erfolgsgeschichte wird jetzt mit einer Dokumentation gewürdigt. In „The New Yorker: Die ikonische Zeitschrift wird 100“ können wir hinter die Kulissen schauen. Wie sieht der Arbeitsalltag in der Redaktion aus? Welche Artefakte werden in den Archiven gelagert? Und wie wird entschieden, was gedruckt wird? Ob Reportagen, Kultur- oder Literaturbeiträge – das oberste Gebot für die MitarbeiterInnen des New Yorkers lautet: Fact Checking. Und nicht nur die Artikel werden kritisch geprüft, auch die Illustrationen werden vor der Veröffentlichung noch einmal genau unter die Lupe genommen. Das ist besonders wichtig, denn die künstlerische Covergestaltung ist ein Markenzeichen des Magazins. Über die Jahre hinweg wurden viele verschiedene Illustrationen und Cartoons gedruckt. Manche davon haben ganz schön für Kontroversen gesorgt. Die Doku gewährt Einblicke in den Prozess, wie Designs ausgewählt werden. Der Regisseur der Dokumentation ist Marshall Curry. Er ist unter anderem für den Kurzfilm „The Neighbors Window“ bekannt, für den er 2020 einen Oscar gewonnen hat. Mit der Dokumentation über den New Yorker nimmt Marshall Curry uns mit hinter die Kulissen des Magazins, dorthin, wo über jedes Detail entschieden wird. „The New Yorker: Die ikonische Zeitschrift wird 100“ findet ihr ab heute auf Netflix. Das war unser Tipp zum Wochenende. Wenn ihr mehr Streaming-Tipps wollt, dann hört morgen wieder rein. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Amazon Music, Deezer oder Apple Podcasts, und könnt uns dort jederzeit kostenlos abonnieren. Skript und Tipp kommen heute von Finesse Schöpe, Audioproduktion Biebke Stark, und ich bin Ina Lebedjew. Einen guten Start ins Wochenende euch! Wir hören uns. Copyright WDR 2021.