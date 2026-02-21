Play
The Night Agent – Staffel 3
Bild: Netflix / Christopher Saunders

Was läuft heute? | The Night Agent — Staffel 3

Die Spur führt nach Istanbul

Terroristen und korrupte Finanzbeamte: Die erfolgreiche Netflix-Serie „The Night Agent“ mit Gabriel Basso in der Hauptrolle geht in die dritte Runde.

Ermitteln im Schwarzgeld-Netzwerk

In der dritten Staffel von „The Night Agent“ wird FBI-Agent Peter Sutherland in einen internationalen Verschwörungsfall hineingezogen, an dessen Anfang ein Terroranschlag auf ein Passagierflugzeug steht. Doch damit nicht genug: Ein Finanzbeamter hat seinen Chef getötet und ist seitdem auf der Flucht. Die Spur führt Sutherland nach Istanbul. Dorthin ist der Finanzbeamte geflohen und hat dabei auch noch sensible Regierungsinformationen mitgenommen. Hilfe bekommt der Night Agent von der Journalistin Isabel De Leon. Gemeinsam ermitteln sie in einem undurchsichtigen Geflecht aus illegalen Geldströmen, in dem tödliche Auftraggeber jede Spur verwischen wollen.

Viele neue Figuren

Bei „The Night Agent“ ist jede Staffel ein neuer, in sich geschlossener Fall für den erzwungenen Einzelgänger Peter Sutherland. Und das bringt eine Schar an neuen Figuren mit sich. Darunter sind die Journalistin De Leon, die von Genesis Rodriguez gespielt wird, oder Stephen Moyer als Sutherlands Gegenspieler, der nur „The Father“ genannt wird. Die dritte Staffel von „The Night Agent“ könnt ihr bei Netflix anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

