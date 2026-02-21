The Night Agent – Staffel 3

Hey, liebe Film- und Serienfans! Es ist Dienstag, der 21. Februar. Willkommen zu eurem täglichen Streaming-Tipp.

Wenn ihr die erste Staffel des Agenten-Thrillers „The Night Agent“ geschaut habt, dann wart ihr eine Person von 98 Millionen. Das ist gar keine schlechte Einschaltquote! Nicht verwunderlich, dass direkt eine zweite Staffel folgte. Und jetzt kehrt Gabriel Basso ein drittes Mal zurück als „The Night Agent“ Peter Sutherland.

Und wenn man Showrunner Sean Ryan glauben darf, erwartet das Publikum in den neuen Folgen noch mehr Spannung und Nervenkitzel als bislang. In der dritten Staffel von „The Night Agent“ wird FBI-Agent Peter Sutherland in einen internationalen Verschwörungsfall hineingezogen, an dessen Anfang ein Terroranschlag auf ein Passagierflugzeug steht. Doch damit ist nicht genug. Ein Finanzbeamter hat seinen Chef getötet und ist seitdem auf der Flucht. Die Spur führt Sutherland nach Istanbul. Dorthin ist der Finanzbeamte geflohen und hat dabei auch noch sensible Regierungsinformationen mitgenommen.

Hilfe bekommt der Night Agent von der Journalistin Isabel De Leon. Gemeinsam ermitteln sie in einem undurchsichtigen Geflecht aus illegalen Geldströmen, in dem tödliche Auftraggeber jede Spur verwischen wollen. Sutherland und De Leon decken vergrabene Geheimnisse und alte Rache-Gelüste auf, die die Regierung in die Knie zwingen könnten. Wiederholt muss sich Sutherland die Frage stellen, wie weit er De Leon vertrauen kann und wem der Night Agent überhaupt vertrauen kann.

Mein Name ist Peter Sutherland. Ich bin ein Night Agent. Ich habe versprochen, die Menschen zu schützen. Wo brauchen Sie mich? Vorgestern Nacht waren viele Amerikaner an Bord. Präsident Reagan hat vor wenigen Stunden die Night Action befohlen. Dieser Verlust von unschuldigen amerikanischen Leben wird nicht ungesühnt bleiben. Es war ein Pakt mit dem Teufel. Er hat mir eine Menge Leben gerettet. Und jedes Mal, wenn jetzt irgendwo ein Attentat geschieht, frage ich mich, ob ich verantwortlich bin. Der nächste Anschlag ist nur eine Frage der Zeit. Ich weiß, Sie haben keinen Grund, mir zu trauen. Aber ich brauche Sie, um herauszufinden, wer dahinter steckt. Wenn wir der Sache auf den Grund gegangen sind, veröffentliche ich alles.

Bei „The Night Agent“ ist jede Staffel ein neuer, in sich geschlossener Fall für den erzwungenen Einzelgänger Peter Sutherland. Und das bringt eine Schar an neuen Figuren mit sich. Darunter sind die Journalistin De Leon, die von Genesis Rodriguez gespielt wird, oder Stephen Moyer als Sutherlands Gegenspieler, der nur „The Father“ genannt wird. Die dritte Staffel von „The Night Agent“ könnt ihr bei Netflix anschauen.

