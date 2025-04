The Parenting

Rohan und Josh wollen, dass ihre Eltern sich endlich mal kennenlernen. Dafür laden sie ein in ein idyllisches Landhaus — und hoffen auf das Beste. Doch zwischen Sharon und Frank (Brian Cox), die eher konservativ sind und dem lockeren Elternpaar Liddy (Lisa Kudrow) und Cliff liegen Welten. Und als wäre das nicht genug, wartet im Keller auch noch ein 400 Jahre alter Geist. „The Parenting“ bewegt sich zwischen queerer Liebesgeschichte, Familiendrama und Spukhaus-Action auf eine eher lustige als gruselige Art. Ihr findet den Film ab heute bei WOW.

G20

Eigentlich soll US-Präsidentin Danielle Sutton (Viola Davis) beim G20-Gipfel in Kapstadt Hände schütteln und Reden halten. Doch dann stürmt eine bewaffnete Söldnergruppe das Gelände und nimmt die Staatschefs als Geiseln. Zum Glück ahnt keiner, dass Sutton mal bei den Special Forces war und die ganze Sache jetzt selbst in die Hand nimmt. „G20“ ist ein wenig wie „Olympus Has Fallen“, nur eben mit mehr Female Power, aber genauso viel Spannung und Action. Den Film könnt ihr ab heute bei Prime Video streamen.

Crystal Wall

Die MMA-Kämpferin Louna rettet dem Millionenerben Nicolas Dardenne das Leben. Als Belohnung wird sie zu seiner neuen Bodyguard und rutscht in eine High-Society-Welt voller Glitzer, Geld und Gefahr. Eigentlich will sie aber nur herausfinden, was mit ihrem Vater passiert ist, der in einer Dardenne-Fabrik ums Leben kam. Je stärker Lounas Gefühle für Nico werden, desto größer wird auch die Unsicherheit: Kann sie ihm wirklich vertrauen? Die ersten 10 Folgen von „Crystal Wall“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek anschauen. Und dann gibt’s hier auch jede Woche zwei neue dazu.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.