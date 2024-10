Bild: Time Cut | © 2024 Netflix, Inc.

Was läuft heute? | Time Cut, Ghost Stories, Black Butterfly

Zurück in das ferne Jahr 2003

Im Zeitreise-Teenie-Horrorfilm „Time Cut“ reist ein junges Mädchen 20 Jahre in die Vergangenheit, um ihre Schwester zu retten. Auf Prime verstrickt sich ein Professor in Geistergeschichten. Und in „Black Butterfly“ trifft Antonio Banderas als Autor auf einen Anhalter, der nicht so nett ist, wie er scheint.