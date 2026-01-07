Play
Bild: Tribute to David Bowie | Arte © Sombrero and Co

Was läuft heute? | Tribute to David Bowie

Heroes never die

Zehn Jahre nach seinem Tod lebt David Bowie weiter — in seiner Musik, in seinen Fans und im Einfluss, den er bis heute auf Künstlerinnen und Künstler weltweit hat.

Keine Retrospektive, eine Hommage

Zehn Jahre nach seinem Tod David Bowies, feiert der Musikfilm „Tribute to David Bowie — Heroes never die“ in der ARTE Mediathek das  Vermächtnis des Künstlers mit neuen Interpretationen seiner bekanntesten Songs.

Bowie inspiriert auch zehn Jahre nach seinem Tod

Ob als Ziggy Stardust, Major Tom oder Aladdin Sane — David Bowie galt ein „Chamäleon der Popmusik“. Der Musikfilm der französischen Regisseure Thierry Gauthier und Sylvain Leduc versteht sich bewusst nicht als Rückblick, sondern als lebendige Hommage. Internationale Künstlerinnen und Künstler interpretieren Bowies Songs neu und zeigen, wie zeitlos seine Musik geblieben ist.

Was alle Beteiligten verbindet, ist ihre persönliche Nähe zu Bowie und seiner Musik. Seine ständige Neuerfindung — musikalisch wie ästhetisch — reichte von Hard- und Art-Rock über Pop bis hin zu Soul, Funk und zu experimentellen Sounds. Veränderung war für Bowie kein Ausnahmezustand, sondern Prinzip.

Ein bleibendes Vermächtnis

Der Film macht deutlich, dass David Bowie weiterlebt — in den Herzen seiner Fans, in seiner Musik und im gesamten kreativen Erbe, das er hinterlassen hat. „Tribute to David Bowie – Heroes never die“ findet ihr jetzt in der ARTE Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

