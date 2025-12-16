Was läuft heute online und in Videostreams? TV-Programme und Dokus empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hallo und herzlich willkommen zu euren Streaming-Tipps an diesem Dienstag, den 16. Dezember. Heute zeigt uns der Meister der Overactings, dass der Balanceakt als überforderter Vater und Trickbetrüger kein leichter ist. Dass US-Schauspieler Nicolas Cage auch heutzutage noch zu den ganz Großen seiner Kunst zählt, hat der Charakterdarsteller sicherlich seinem Talent aber vor allem auch seiner extravaganten Art zu verdanken. Und das ist nicht erst seit gestern so. Schon vor mehr als 20 Jahren, nämlich in dem Film „Tricks“ aus dem Jahr 2003, spielt Cage einen echt exzentrischen Typen. Der Film handelt von dem Trickbetrüger Roy Waller, der sich mit kleinen Gaunereien über Wasser hält. Außerdem leidet Roy an zwanghaftem Verhalten und Tics, die er eigentlich mit Tabletten im Griff hat. Als er diese Pillen aber verliert, beschließt Roy, es mit einer Therapie zu versuchen. Anders als er hofft, verschreibt ihm sein Arzt nicht direkt neue Pillen, sondern will den Zwängen des Patienten auf den Grund gehen. Bei den Sitzungen stellt sich heraus, dass Roy seine Ex-Frau verlassen hat, als diese schwanger war, und dass er in den letzten 14 Jahren keinen Kontakt zu seiner Tochter hatte. Auf den Rat seines Psychiaters hin beschließt Roy, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Er nimmt Kontakt zu seiner Tochter Angela auf. „Hier ist Dr. Klein. Ich habe gerade mit Angela gesprochen, ihrer Tochter. Sie hat gesagt, sie möchte Sie unbedingt treffen. Kennst du mich noch?“ „Und auf einmal habe ich eine Tochter. Ah, hier ist Besatz. Jetzt müssen Sie Vorbild für einen anderen sein. Ihr, äh, Cheese. Äh, versuchen Sie, ihr gegenüber auf jeden Fall möglichst ehrlich zu sein.“ „Du bist ein Betrüger. Ein Betrüger-Ass. Und dieser komische Freund ist mein Partner. Bring mir was bei. Regel Nummer 1: Arbeite nie in der Nähe deines Wohnhauses. Arbeite nie. Regel Nummer 2: Schreibe niemals etwas auf.“ „Tut es Ihnen leid, dass Sie sie damit reingezogen haben?“ „Naja, wie soll ich sagen? Es war ein bisschen… Es war, naja, ich fand es echt toll.“ Angela stellt Roys Leben komplett auf den Kopf, zieht bei ihm ein und will sogar bei einer seiner lange geplanten Betrugsnummern mitmachen. Was in der Theorie wie eine furchtbare Idee klingt, sorgt tatsächlich dafür, dass Vater und Tochter zusammenfinden. „Tricks“ ist einer dieser Filme, den man auf den ersten Blick nicht ansieht, was für eine Star-Power dahinter steckt. Neben Nicolas Cage spielt Oscar-Preisträger Sam Rockwell mit. Regie führte niemand Geringeres als Ridley Scott, und die Musik kommt tatsächlich von Hans Zimmer. Wenn ihr also Bock auf eine liebenswerte Gauner- Komödie habt, dann könnt ihr euch „Tricks“ aktuell in der arte Mediathek anschauen. Noch mehr Neustarts und Geheimtipps in Sachen Filme, Serien und Dokus bekommt ihr jeden Tag hier bei uns im Podcast. Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst uns gern ein Abo da, empfiehlt den Podcast weiter und hört auch morgen wieder rein. Der Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung, Audioproduktion Benjamin Serdani, und ich bin Ina Lebedjew. Wir hören uns. Was läuft heute online und in Videostreams? TV- Programme und Dokus empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm.