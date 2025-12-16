Play
Foto: EVAN AGOSTINI / GETTY IMAGES
Bild: Tricks | EVAN AGOSTINI / GETTY IMAGES

Was läuft heute? | Tricks

Nicolas Cage als Vater auf Abwegen

Der Trickbetrüger Roy Waller leidet unter Zwangsstörungen. Auf Anraten seines Therapeuten soll er mit seiner Tochter Kontakt aufnehmen, die er noch nie zuvor gesehen hat. Die 14-Jährige zieht bei Roy ein, stellt sein Leben auf den Kopf und will wie ihr Vater mit Betrügereien das ganz große Geld machen.

Tricks

Der Trickbetrüger Roy Waller mogelt sich mit Betrügereien durchs Leben. Außerdem lebt Roy mit Zwangsstörungen und Ticks, die er aber mit Tabletten teilweise im Griff hat. Als ihm eines Tages seine Medikamente in den Abfluss fallen, versucht er es mit einer Therapie. Dabei muss sich Roy der Tatsache stellen, dass er vor 14 Jahren seine schwangere Frau verlassen hat und seine Tochter bis heute nicht kennt.

Ein Geheimtipp mit Starbesetzung

Roys Therapeut überredet ihn, Kontakt zu der unbekannten Tochter aufzunehmen. Die zieht kurzerhand bei ihrem Vater ein und möchte Trickbetrügerin werden. Der Film „Tricks“ aus dem Jahr 2003 hat einige Größen zu bieten — vor und hinter der Kamera. So spielen unter anderem Nicolas Cage und Sam Rockwell mit. Regie führte „Alien“-Regisseur Ridley Scott. Die Gaunerkomödie „Tricks“ ist in der Arte Mediathek verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

