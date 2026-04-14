Tschernobyl 86: Der Super-GAU

Was läuft heute online und in Videostreams? TV-Programm und Dokus empfohlen. Vom Podcastradio detektor.fm.

Hallo liebe Streaming-Fans! Es ist Dienstag, der 14. April. Und fast 40 Jahre ist es her, dass der Block 4 im Kernkraftwerk von Tschernobyl explodiert ist. Aus diesem Anlass gibt es heute eine Doku, in der es darum geht, was damals ganz genau passiert ist. Als der Super-GAU passiert, befindet sich die Sowjetunion mitten im Kalten Krieg. Vielleicht verschweigt sie deswegen den Ernst der Lage: Bloß keine Schwäche zeigen.

Während die Sowjetunion noch die Füße stillhält, breitet sich schon eine radioaktive Wolke nach Westen, Richtung Deutschland, aus. Die DDR verharmlost das Problem damals, und die BRD macht ihren Bürgerinnen und Bürgern mächtig Angst. Die Dokumentation „Tschernobyl 86“ erzählt 40 Jahre nach der Katastrophe, was genau passiert ist und wie die Menschen versucht haben, mit der Nuklearkatastrophe fertig zu werden.

Der Wolke radioaktiven Staubes breitet sich nach allen Seiten aus. Man hat doch ein bisschen Angst. Wir sind 2000 Kilometer von dieser Unfallstelle entfernt. Eine Gefährdung der deutschen Bevölkerung ist ausgeschlossen. Die Windrichtung hat sich gedreht. Nun haben Ausläufer der radioaktiven Wolke offenbar auch die Bundesrepublik gestreift. Was soll ich denn jetzt machen? Was wird aus meinem Kind?

Die Doku arbeitet ausschließlich mit Archivbildern und erzählt die Geschichte mit Fernsehaufnahmen von damals. Die Aufnahmen stammen zum Teil aus Archiven aus der Ukraine. Dabei erzählt der Film in 90 Minuten chronologisch, was passiert ist, also ab dem Moment der Explosion. Man sieht Menschen, wie ihnen die Zeit davonläuft. Und auch die Helden von Tschernobyl sind in den Archivaufnahmen zu sehen, wie sie sich unter Lebensgefahr in die radioaktive Gefahrenzone begeben und das Schlimmste versuchen zu verhindern.

Gezeigt wird aber auch, wie die Medien über die Katastrophe berichteten. Der Film kommt vom Regisseur Volker Heise, der unter anderem auch schon bei „Gladbeck“, „Schockwellen“ oder „Berlin 45“ Regie geführt hat. Er selbst sagt, dass Tschernobyl eine Parabel für die technische Zivilisation und ihre Krisen ist. Außerdem können auch heute noch unvorhergesehene Ereignisse unseren Alltag von einem zum anderen Tag komplett auf den Kopf stellen, so zum Beispiel auch bei der Corona-Pandemie.

„Tschernobyl 86“ sei für ihn ein ferner Spiegel, der das reflektiere. „Tschernobyl 86 – der Super-GAU“ könnt ihr jetzt in der ARD Mediathek anschauen. Die neuesten Serien und Filme sowie spannende Dokus bekommt ihr jeden Tag bei uns im Podcast. Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst uns gerne ein Abo da und empfehlt uns weiter. Der Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung, Audioproduktion Paula Biltemann. Und ich bin Jessi Jus. Habt noch einen schönen Tag! Bis morgen. Untertitel im Auftrag des ZDF für funk 2017.